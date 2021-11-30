Бизнес Улан-Удэ недоволен перекрытием улицы на три года

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ сквозной проезд по улице 3-я Транспортная закрыт на целых три года - до 15 ноября 2024 года. Неудобства связаны со строительством третьего моста через реку Уда - мост строят в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная.
Владельцы бизнеса местных оптовых баз недовольны принятым решением. Схему объезда они считают неудобной.
Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге подтвердил недовольство бизнеса. Глава минтранса добавил, что решается вопрос о наиболее оптимальном варианте объезда.
- Прорабатывается вариант, который будет предусматривать минимальное расстояние объезда от участка работы. Движение у нас не сильно стеснено, единственно, путь у нас не совсем короткий. Сейчас мы с бизнесом прорабатываем вопрос. Если мы придём к какому-то консенсусу, мы в кратчайшие срок будем организовывать этот объезд, - сказал на вчерашнем брифинге Александр Гоге.
Как сообщал «Байкал-Daily», третий мост через Уду в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная строят с апреля 2020 года. На строительство из федерального бюджета направят около 7,5 млрд рублей. Согласно контракту, объект должен быть сдан в конце 2024 года.