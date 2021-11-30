Бизнес Улан-Удэ недоволен перекрытием улицы на три года

Как сообщал «Байкал-Daily», третий мост через Уду в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная строят с апреля 2020 года. На строительство из федерального бюджета направят около 7,5 млрд рублей. Согласно контракту, объект должен быть сдан в конце 2024 года.





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