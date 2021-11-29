Роспотребнадзор озвучил итоги надзора за качеством рыбы и морепродуктов
За девять месяцев 2021 года управление Роспотребнадзора Бурятии исследовало 265 проб рыбы и морепродуктов. Продукцию брали на исследование из магазинов и предприятий общепита.
Все исследованные образцы соответствовали нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям, содержанию гистамина, фосфатов, пестицидов, токсичных элементов, радионуклидов.
- По физико-химическим показателям не соответствовало 6,35% проб, по микробиологическим - 2,8%. Изъято две партии продукции из водных биоресурсов массой 26 кг, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.
В отношении лиц, допустивших нарушения требований, составлены административные протоколы с наложением штрафов в размере 20 тысяч рублей.
В Бурятии проверили рыбу с прилавков магазинов
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