В Бурятии проверили рыбу с прилавков магазинов

Роспотребнадзор озвучил итоги надзора за качеством рыбы и морепродуктов



За девять месяцев 2021 года управление Роспотребнадзора Бурятии исследовало 265 проб рыбы и морепродуктов. Продукцию брали на исследование из магазинов и предприятий общепита.



Все исследованные образцы соответствовали нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям, содержанию гистамина, фосфатов, пестицидов, токсичных элементов, радионуклидов.



- По физико-химическим показателям не соответствовало 6,35% проб, по микробиологическим - 2,8%. Изъято две партии продукции из водных биоресурсов массой 26 кг, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.



В отношении лиц, допустивших нарушения требований, составлены административные протоколы с наложением штрафов в размере 20 тысяч рублей.





