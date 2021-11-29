Документальный фильм об очистке Байкала получил миллион рублей

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Фильм стал победителем международного питчинга



Кинопроект, посвящённый очистке озера Байкал от отходов жизнедеятельности человека, занял первое место в международном питчинге в рамках I международного кинофестиваля «Форма жизни». Проект рассказывает об организации системы очистных сооружений озера, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии имени Горького.



- Мы очень рады, что питчинг проектов социально активных фильмов вызвал неподдельный интерес и стал заметным событием для авторов-документалистов. Мы рады, что проект, посвящённый очистке озера Байкал от отходов жизнедеятельности человека, стал победителем, - процитировали в киностудии программного директора кинофестиваля Марию Безенкову.



Призовой фонд питчинга составил 1 млн рублей, деньги пойдут на производство документального фильма.

