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Документальный фильм об очистке Байкала получил миллион рублей

Документальный фильм об очистке Байкала получил миллион рублей
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Фильм стал победителем международного питчинга

Кинопроект, посвящённый очистке озера Байкал от отходов жизнедеятельности человека, занял первое место в международном питчинге в рамках I международного кинофестиваля «Форма жизни». Проект рассказывает об организации системы очистных сооружений озера, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии имени Горького.

- Мы очень рады, что питчинг проектов социально активных фильмов вызвал неподдельный интерес и стал заметным событием для авторов-документалистов. Мы рады, что проект, посвящённый очистке озера Байкал от отходов жизнедеятельности человека, стал победителем, - процитировали в киностудии программного директора кинофестиваля Марию Безенкову.

Призовой фонд питчинга составил 1 млн рублей, деньги пойдут на производство документального фильма.
фильм Байкал

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