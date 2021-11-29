Фильм стал победителем международного питчинга
Кинопроект, посвящённый очистке озера Байкал от отходов жизнедеятельности человека, занял первое место в международном питчинге в рамках I международного кинофестиваля «Форма жизни». Проект рассказывает об организации системы очистных сооружений озера, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии имени Горького.
- Мы очень рады, что питчинг проектов социально активных фильмов вызвал неподдельный интерес и стал заметным событием для авторов-документалистов. Мы рады, что проект, посвящённый очистке озера Байкал от отходов жизнедеятельности человека, стал победителем, - процитировали в киностудии программного директора кинофестиваля Марию Безенкову.
Призовой фонд питчинга составил 1 млн рублей, деньги пойдут на производство документального фильма.
Документальный фильм об очистке Байкала получил миллион рублей
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 29.11.2021
Глава Бурятии вручил гендиректору АО «Бурятхлебпрома» знамя победителя «Лучшее предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности республики»
Бизнес, 29.11.2021
Основными поставщиками гольф-туристов на Байкал станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона
Бизнес, 27.11.2021
Инвестор планирует вложить более 620 млн
Глава Бурятии призвал подойти к праздникам так, чтобы не произошло нового роста заболеваемости
Кафе прикрыли на 90 суток
Байкальский банк Сбербанка подвёл первые итоги 2021 года по статистике регистрации самозанятых граждан с помощью сервиса банка «Своё дело»
Вместо диагностики опасной опухоли врач просто удалил родинку
Заслуги Руслана Гылыпкылова оценили в соседней стране
За сутки мобильные группы проверили более 230 объектов
Оформив заём от 5,5%, участник акции может получить больше полумиллиона рублей в подарок
В этом году заключено 25 договоров
Займы получили семьи из Северобайкальска, Гусиноозёрска и Закаменска
В кафе обнаружили несколько нарушений
Магазины дорогостоящих товаров объявили скидки от 60 до 90 процентов
По словам директора МУП «КСК», в ситуации разбираются правоохранительные органы