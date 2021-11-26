Кафе прикрыли на 90 суток
Октябрьский районный суд Улан-Удэ рассмотрел административный материал управления Роспотребнадзора, касающийся кафе «ЯРоллов» на улице Краснофлотская.
- По результатам внеплановой выездной проверки выявлены нарушения требований санитарного законодательства в части неудовлетворительного санитарного состояния производственных помещений, в том числе наличие насекомых, - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.
Суд признал индивидуального предпринимателя виновным по ст. 6.6 КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановления деятельности на срок 90 суток.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ оштрафовали кафе, где сертификат о вакцинации от коронавируса был только у 30% сотрудников.
В Улан-Удэ кафе «ЯРоллов» прикрыли из-за насекомых
Бизнес, Фото:
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