1500 жителей Бурятии стали самозанятыми через сервис Сбербанка

Байкальский банк Сбербанка подвёл первые итоги 2021 года по статистике регистрации самозанятых граждан с помощью сервиса банка «Своё дело»



В Бурятии около 1500 человек в текущем году оформили свою профессиональную деятельность в качестве плательщиков налога на профессиональный налог с помощью мобильного приложения СберБанк Онлайн. Всего на территории присутствия Байкальского банка: в Бурятии, Иркутской области, Якутии, Забайкальском крае – за 2020 и 2021 годы самозанятость с помощью Сбера оформили более 15000 человек.



Сервис Сбера «Своё дело», доступный в приложении СберБанк Онлайн, может позволить гражданам России, а также стран ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии) зарегистрироваться как самозанятые. Для этого достаточно иметь ИНН РФ. Процедура оформления может занять не более 2-3 минут, без посещения налоговой инспекции и отделения банка.



Напомним, что 27 ноября 2018 года в России был подписан закон о специальном налоговом режиме для самозанятых граждан. Для официально зарегистрированных самозанятых граждан, оказывающих услуги физическим лицам, налог составляет 4%, для работающих с юридическими лицами – 6%. Новый налоговый режим позволил самозанятым гражданам легализовать свою деятельность, защищать свои профессиональные и социальные интересы, а также официально подтверждать свои доходы при кредитовании.



- Три года назад 27 ноября в России был подписан закон о специальном налоговом режиме для самозанятых граждан. Этот день стал Днём самозанятых – праздником людей, которые приняли решение работать на себя, заниматься развитием собственного дела. Такой формат ведения бизнеса имеет множество преимуществ и становится всё более популярным. Это стимулирует и банки развивать свои специализированные дистанционные сервисы, чтобы поддерживать тех, кто самостоятельно производит продукт или услугу, развивает и продвигает свой бизнес. Нам приятно, что все чаще жители регионов оформляют самозанятость в Сбере через сервис «Своё дело», - заявил Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).



ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

