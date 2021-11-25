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Руководитель Центра экспорта Бурятии получил почётное звание Монголии

Руководитель Центра экспорта Бурятии получил почётное звание Монголии
Бизнес,  Фото:страница Руслана Гылыпкылова
Заслуги Руслана Гылыпкылова оценили в соседней стране

Генеральный консул Монголии в Улан-Удэ госпожа Дэмбэрэл Нямцэрэн вручила почётное звание и знак Союза молодёжи Монголии – «Трудовая Слава» руководителю Центра экспорта Бурятии в Центре предпринимательства «Мой бизнес» Руслану Гылыпкылову.

Торжественное событие произошло сегодня, 25 ноября.

- Спасибо за награду. Очень рад быть причастным к формированию добрососедских и дружеских отношений между Россией и Монголией. Работаем дальше, - написал на своей странице в социальной сети руководитель Центра экспорта Бурятии.

В этом году празднуется 100-летие установления дипломатических отношений между Монголией и Россией. В Бурятии проходят различные мероприятия, посвященные этой дате. В Улан-Удэ с визитом побывал первый монгольский космонавт Жугдэрдэмидийн Гуррагча. В самой Монголии идут многочисленные акции, связанные с этой датой. Русский дом в Улан-Баторе презентует фильмы и книги, переведённые на монгольский язык, участвует в проведении олимпиад школьников по русскому языку и т.д.

Также отмечается увеличение российского экспорта в соседнюю страну. Экспорт России в Монголию в первом полугодии 2021 года увеличился на 11,35 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Монголия

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