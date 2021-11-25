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АТБ запускает акцию для ищущих кредит перед Новым годом

АТБ запускает акцию для ищущих кредит перед Новым годом
Бизнес, 
Оформив заём от 5,5%, участник акции может получить больше полумиллиона рублей в подарок

Как известно, Новый год – это время чудес и приятных сюрпризов. Один из них подготовил Азиатско-Тихоокеанский банк для желающих взять потребительский кредит в преддверии Нового года. Специальная акция, которая стартует с сегодняшнего дня, позволит её участникам получить больше пятисот тысяч рублей в подарок от банка.

555 тысяч за кредит

Итак, акция с названием «Выиграй 555 тысяч рублей за открытие кредита в АТБ от 5,5%!» пройдёт в предновогодний период – с 24 ноября по 31 декабря 2021 года. Что примечательно, участником акции становится каждый клиент, который в период её проведения оформил потребительский кредит в сумме не менее 100 000 рублей.

- Каждые семь дней будет определяться «призёр», которому достанется 55 тысяч рублей, а всего таких призёров на протяжении акции будет 5. По итогам завершения акции будет определён «главный призёр», которому достанется 555 тысяч рублей, – рассказали нашему корреспонденту в АТБ.

При этом важно, что этими деньгами клиент сможет воспользоваться по своему усмотрению, в том числе погасить кредит. Ну и, конечно, порадовать себя и своих близких новогодними подарками.

Больше приятного

Однако, объясняют представители банка, сам по себе денежный приз – это ещё не все бонусы.

- Участнику акции предлагается не только возможность выиграть денежный приз, но и воспользоваться всеми преимуществами потребительских кредитов в АТБ – процентная ставка от 5,5% (в том числе и при рефинансировании кредитов сторонних банков), сумма кредита до 15 миллионов рублей со сроком кредитования до 120 месяцев, минимальный пакет документов, индивидуальный подход к каждому клиенту, – заверяют в АТБ.

Шанс оформить кредит на выгодных условиях и получить денежный приз 555 тысяч рублей в рамках акции клиенты Азиатско-Тихоокеанского банка могут уже с сегодняшнего дня. А для того, чтобы получить более подробную информацию по правилам акции, достаточно перейти по ссылке на официальный сайт АТБ.

Период проведения акции: с 24.11.2021 по 31.12.2021 (Банк вправе изменить срок проведения акции). Промежуточные периоды проведения акции: 2. С 24.11.2021 - 30.11.2021; 3. С 01.12.2021 – 07.12.2021; 4. С 08.12.2021 – 14.12.2021; 5. С 15.12.2021 – 21.12.2021; 6. С 22.12.2021 - 28.12.2021. Источник информации об акции: https://www.atb.su/discounts-and-promotions/club/555-000-ot-atb/. «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО). Универсальная лицензия № 1810.

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АТБ банки

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