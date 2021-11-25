В этом году заключено 25 договоров
Хозяйствам Забайкалья окажут финансовую поддержку за обучение студентов. Фермеры, заключившие договоры на обучение будущих специалистов, получат субсидии в размере до 90% издержек, сообщает минсельхозпрод региона.
-Всего в этом году заключено 25 договоров с хозяйствами на обучение специалистов в учреждениях высшего, среднего и дополнительного образования аграрного профиля. Всем сельхозорганизациям предоставят компенсацию в размере до 90% от понесённых затрат – сообщил руководитель минсельхоза Забайкальского края Денис Бочкарев.
Ряду агропредприятиям Забайкалья возместят 90% фактически понесённых затрат, связанных с оплатой труда и проживанием 20 студентов высших учебных заведений, привлечённых для прохождения производственной практики в 2021 году.
В Забайкалье фермеры получат компенсацию за обучение студентов
Бизнес, Фото:
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