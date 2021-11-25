Магазины дорогостоящих товаров объявили скидки от 60 до 90 процентов
«Чёрная пятница 2021» в России начинается 27 ноября в 19 часов и продлится несколько суток. В дни проведения акции можно купить телевизоры, фотоаппараты, авиабилеты, автомобили, детские вещи, ювелирные украшения и другие товары по низким ценам с огромными скидками.
«Чёрная пятница» проходит в крупнейших сетевых магазинах России, многих из которых представлены и в Улан-Удэ.
К примеру, супермаркеты техники, сотовые сети предлагают товары с выгодой до 60 и 90 процентов. Известные марки электроники можно приобрести до 29 ноября 2021 года.
Не отстают от них и ювелирные магазины. Здесь предлагаются скидки до 70 – 80 процентов на разные товары. Акция продлится до 30 ноября и 1 декабря.
Также можно получить скидку до 80% на аксессуары и одежду до 30 ноября этого года.
В Улан-Удэ в ноябре стартовали акции «Чёрной пятницы»
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