 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 ноября

24 ноября

Популярное

В Улан-Удэ в ноябре стартовали акции «Чёрной пятницы»

В Улан-Удэ в ноябре стартовали акции «Чёрной пятницы»
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Магазины дорогостоящих товаров объявили скидки от 60 до 90 процентов

«Чёрная пятница 2021» в России начинается 27 ноября в 19 часов и продлится несколько суток. В дни проведения акции можно купить телевизоры, фотоаппараты, авиабилеты, автомобили, детские вещи, ювелирные украшения и другие товары по низким ценам с огромными скидками.

«Чёрная пятница» проходит в крупнейших сетевых магазинах России, многих из которых представлены и в Улан-Удэ.

К примеру, супермаркеты техники, сотовые сети предлагают товары с выгодой до 60 и 90 процентов. Известные марки электроники можно приобрести до 29 ноября 2021 года.

Не отстают от них и ювелирные магазины. Здесь предлагаются скидки до 70 – 80 процентов на разные товары. Акция продлится до 30 ноября и 1 декабря.

Также можно получить скидку до 80% на аксессуары и одежду до 30 ноября этого года.
бытовая техника

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ в ноябре стартовали акции «Чёрной пятницы»
В Улан-Удэ в ноябре стартовали акции «Чёрной пятницы»
Бизнес, 25.11.2021
Магазины дорогостоящих товаров объявили скидки от 60 до 90 процентов
В Улан-Удэ КСК оказался в центре скандала из-за сауны
В Улан-Удэ КСК оказался в центре скандала из-за сауны
Бизнес, 25.11.2021
По словам директора МУП «КСК», в ситуации разбираются правоохранительные органы
В Бурятии обнаружили незаконную добычу гравия
В Бурятии обнаружили незаконную добычу гравия
Бизнес, 24.11.2021
Нарушителя ждёт административная ответственность
В Улан-Удэ поменялся подрядчик по отлову собак
В Улан-Удэ поменялся подрядчик по отлову собак
Бизнес, 24.11.2021
С марта в городе отловили более четырёх тысяч собак
В Улан-Удэ бесплатно обучат гидов-проводников
В Улан-Удэ бесплатно обучат гидов-проводников
Бизнес, 24.11.2021
Эксперт из Санкт-Петербурга проведёт лекции для работников бурятской туристической отрасли
Сбер предлагает особые условия в преддверии Нового года
Сбер предлагает особые условия в преддверии Нового года
Бизнес, 24.11.2021
Решение было принято в связи с высокой оценкой прошедшего «Зелёного дня»
Александр Абрамкин награждён почётной грамотой президента РФ
Александр Абрамкин награждён почётной грамотой президента РФ
Бизнес, 24.11.2021
Награда была получена за заслуги в развитии и совершенствовании банковской системы
Бурприроднадзор предупредил о профилактических визитах
Бурприроднадзор предупредил о профилактических визитах
Бизнес, 23.11.2021
На предприятиях, которые могут воздействовать на экологию, проводятся профилактические мероприятия
Буузы из Бурятии покоряют регионы Дальнего Востока
Буузы из Бурятии покоряют регионы Дальнего Востока
Бизнес, 23.11.2021
Бурятскую гордость - буузы – всё чаще вывозят на продажу за пределы республики
Генпрокуратура указала на снижение числа новых резидентов в ТОР Бурятии
Генпрокуратура указала на снижение числа новых резидентов в ТОР Бурятии
Бизнес, 23.11.2021
Заместитель Генерального прокурора дал поручения по дальневосточным ТОР
Рестораторы Бурятии просят о продлении работы
Рестораторы Бурятии просят о продлении работы
Бизнес, 23.11.2021
Общепит делает до 40% годовой выручки в предновогодние дни
В Бурятии бизнесмену назначили штраф за ковидные нарушения
В Бурятии бизнесмену назначили штраф за ковидные нарушения
Бизнес, 23.11.2021
Административный материал в суд направили сотрудники Роспотребнадзора
В России появятся духи с запахом самолёта
В России появятся духи с запахом самолёта
Бизнес, 23.11.2021
Российские парфюмеры разработали духи с запахом истребителя 5-го поколения Checkmate
Клинеры из Московской области пополнили «чёрный список» в Бурятии
Клинеры из Московской области пополнили «чёрный список» в Бурятии
Бизнес, 23.11.2021
Компания попала в реестр недобросовестных поставщиков
Оперштаб назвал нарушителей антиковидных мер в Чите
Оперштаб назвал нарушителей антиковидных мер в Чите
Бизнес, 23.11.2021
Предпринимателям-нарушителям грозят штрафы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^