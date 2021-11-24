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За встречу Нового года на Байкале придётся выложить более 100 тысяч

За встречу Нового года на Байкале придётся выложить более 100 тысяч
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Турфирмы Иркутска и Улан-Удэ предлагают дорогостоящий отдых на озере

Новый 2021 год не за горами. До 31 декабря осталось чуть больше месяца. В период пандемии большие убытки несут и туристические компании. Встреча Нового года на Бакале для турфирм – услуга, которая приносит прибыль в новогодние каникулы. Сейчас иркутские туркомпании предлагают пребывание на Байкале на сумму более 100 тысяч рублей на человека. Бурятские же агентства не гонятся за обогащением на туристе. Цены на улан-удэнском рынке туруслуг начинаются от 30 тысяч.

К примеру, иркутская компания при двухместном размещении берет с человека 157 тысяч, доплата ж за одноместное отдых предполагают плюс 16 тысяч рублей. Ещё одна турфирма из Иркутска предлагает увидеть чистейший лёд сибирского озера в эксклюзивном новогоднем туре от 68900 рублей в течение пяти дней.

Бурятский оператор за 30 тысяч не только встретит гостя в аэропорту, но и провезёт по Байкалу. Туристы смогут отпраздновать главный праздник года в Горячинске.

Как ни странно, в интернете представлены различные туроператоры, начиная от Москвы и Санкт-Петербурга. Широко рекламируют свои услуги иркутяне. Бурятия же снова остаётся в хвосте новогодних предложений. На сайтах туркомпаний размещены туры ещё 2021 года.
туризм Байкал

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