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Генпрокуратура указала на снижение числа новых резидентов в ТОР Бурятии

Генпрокуратура указала на снижение числа новых резидентов в ТОР Бурятии
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Заместитель Генерального прокурора дал поручения по дальневосточным ТОР

Под председательством заместителя Генерального прокурора Дмитрия Демешина состоялось заседание межведомственной рабочей группы по работе территорий социального экономического развития в дальневосточных регионах.

- Обеспечение социально-экономического развития Дальнего Востока является национальным приоритетом, задачей всех уполномоченных органов. Налицо серьёзные позитивные изменения в регионах, где созданы территории опережающего развития (ТОР), рост числа резидентов ТОР (с 470 до 537), а также увеличение объёма инвестиций за год на 20 %, который составляет почти 4,5 триллиона рублей, - отметил Дмитрий Демешин.

Вместе с тем, не все механизмы, влияющие на развитие территорий, используются в полной мере.

Несмотря на общее увеличение числа резидентов ТОР, с 2018 года наблюдается существенное снижение темпов их привлечения. «В восьми территориях опережающего развития Амурской области, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях, Республике Бурятия и Еврейской автономной области в текущем году привлечено лишь три новых резидента в суммой инвестиций в размере 600 млн. рублей», - сообщает управление Генпрокуратуры РФ в ДФО.

Основной причиной этого названо длительное необеспечение резидентов необходимой инфраструктурой и земельными участками. В настоящее время из 145 мероприятий по строительству коммуникаций для резидентов выполнено лишь 55 или 35 %. В ТОР Приморского, Хабаровского, Камчатского краев более четырёх лет срываются сроки строительства внутриплощадочных коммунальных сетей, котельных, производственно-административных зданий.

В текущем году органы прокуратуры пресекли около 500 нарушений закона.

Повсеместно прокуроры пресекают срывы сроков обеспечения резидентов ТОР земельными участками и инфраструктурой. Речь, в частности, идёт о Хабаровском и Приморском краях. В Якутии имели место факты создания административных барьеров в деятельности резидентов ТОР.

- Устранены нарушения прав хозяйствующих субъектов на своевременную оплату заказчиками обязательств, погашена задолженность перед предпринимателями в сумме около 4,4 млрд. рублей. Вместе с тем, сохраняется сумма долга в размере свыше 1,3 млрд. рублей за бюджетными учреждениями и организациями Приморского (568 млн. рублей), Забайкальского (268 млн. рублей) краев, Республики Бурятия (159 млн. рублей) и Еврейской автономной области (135 млн. рублей), - сообщили в управлении Генпрокуратуры в ДФО.

По результатам обсуждения этих и других проблем Дмитрий Демешин указал на необходимость сосредоточения усилий всех ведомств на завершении строительства объектов инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития в кратчайшие сроки.

- Недопустимо предоставление резидентам земельных участков без фактической возможности подключения к инженерным коммуникациям, а также в отсутствие дорожной сети, - потребовал Демешин.

Он поручил прокурорам во взаимодействии с контрольно-надзорными органами инициировать комплексные проверки полноты и качества выполненных подрядчиками работ по проектированию и возведению инфраструктуры ТОР, законности получения ими бюджетных средств в рамках исполнения контрактов.


Генпрокуратура

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