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В России появятся духи с запахом самолёта

В России появятся духи с запахом самолёта
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Российские парфюмеры разработали духи с запахом истребителя 5-го поколения Checkmate

Духи с нотками стекла и металлов вскоре появятся на российском рынке. Российские парфюмеры использовали для создания этих духов оригинальные образцы металлических сплавов, стекла и кожаной отделки кабины истребителя. Они сочетаются с легкими оттенками можжевельника, пачули и дубового мха, сообщает РИА Новости.

- Ноты аромата сочетают в себе запахи стекла, натуральной кожи и металлов, использованных в конструкции фюзеляжа, двигателей и кабины самолета. Партнёром «Ростеха» выступила Гильдия парфюмеров России, - сообщили журналистам в госкорпорации «Ростех».

По сообщению РИА Новости, на заводе в Комсомольске-на-Амуре начались работы по выпуску истребителей Checkmate. Об этом заявил на недавно завершенной выставке Dubai Airshow в ОАЭ глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Первый полёт этого истребителя запланирован на 2023 год, а серийное производство рассчитывают наладить к 2026 году.

Международный авиасалон в Дубае Dubai Airshow является ведущим мировым событием в гражданской и военной авиапромышленности. Он привлекает внимание правительственных кругов различных стран мира, военных высокого ранга и бизнесменов. Выставка обеспечивает участникам высокоэффективный способ встретиться с ответственными лицами и экспертами. Представители Улан-Удэнского авиазавода в составе холдинга «Вертолеты России» представили в Дубае вертолёты Ми-171А2 и Ка-226Т.
самолет

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