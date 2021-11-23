 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 ноября

22 ноября

Популярное

Оперштаб назвал нарушителей антиковидных мер в Чите

Оперштаб назвал нарушителей антиковидных мер в Чите
Бизнес,  Фото:pexels.com
Предпринимателям-нарушителям грозят штрафы

В Забайкальском крае продолжаются ежедневные проверки кафе, ресторанов, магазинов и торговых центров. Не все предприниматели прислушиваются к действующим правилам, им грозят крупные штрафы, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края

- Среди тех, кто игнорирует почти весь перечень запретов – пабы «Пивной квадрат». Они не проверяют у гостей QR-код, персонал не носит маски, не соблюдается социальная дистанция. Также наши проверяющие выезжали по жалобе на кальянную «Shisha Lounge». Она работает, хотя не должна. Тоже был составлен акт,- рассказали в региональном оперативном штабе по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

В качестве отрицательного примера привели ещё и магазины Fix price. В некоторых из них не вакцинированы сотрудники. А в тех точках, которые расположены в ТЦ, у покупателей не проверяют QR-код.

За время третьей волны COVID-19 в Забайкалье проверено свыше 11 тысяч объектов бизнеса. Обнаружено 365 нарушений.

- Нарушителей правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе могут привлечь к ответственности. Для обычных граждан штраф варьируется от тысячи до 30 тысяч рублей (последняя сумма касается злостных, неоднократных нарушителей). Для должностных лиц штраф составляет от 10 до 50 тысяч рублей. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей, - напомнили в министерство экономического развития Забайкалья.
коронавирус

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Клинеры из Московской области пополнили «чёрный список» в Бурятии
Клинеры из Московской области пополнили «чёрный список» в Бурятии
Бизнес, 23.11.2021
Компания попала в реестр недобросовестных поставщиков
Оперштаб назвал нарушителей антиковидных мер в Чите
Оперштаб назвал нарушителей антиковидных мер в Чите
Бизнес, 23.11.2021
Предпринимателям-нарушителям грозят штрафы
Тёплая погода ускорила непродовольственную инфляцию в Бурятии
Тёплая погода ускорила непродовольственную инфляцию в Бурятии
Бизнес, 23.11.2021
На инфляцию сильно повлияли дорожающие стройматериалы
В Улан-Удэ запустили производство туалетной бумаги
В Улан-Удэ запустили производство туалетной бумаги
Бизнес, 22.11.2021
Предприниматель намерен доказать, что в Бурятии реально открыть успешное производство
В Улан-Удэ ожидаются страсти по фасадам
В Улан-Удэ ожидаются страсти по фасадам
Бизнес, 19.11.2021
Питерская фирма разрабатывает концепцию внешнего вида улиц Улан-Удэ
Жители Бурятии приобретают жильё с помощью неипотечных сервисов Сбера
Жители Бурятии приобретают жильё с помощью неипотечных сервисов Сбера
Бизнес, 19.11.2021
С помощью «Электронной регистрации» в республике заключено более 400 сделок
В Бурятии предложили выплачивать маршрутчикам субсидии из бюджета
В Бурятии предложили выплачивать маршрутчикам субсидии из бюджета
Бизнес, 19.11.2021
За маршрутчиков вступился депутат Намсарай Намсараев
В Бурятии бизнесмен добился переноса остановки от входа в магазин
В Бурятии бизнесмен добился переноса остановки от входа в магазин
Бизнес, 19.11.2021
Прокуратура выявила нарушение градостроительных норм
Чистая прибыль АТБ за 9 месяцев составила 1,537 млрд руб.
Чистая прибыль АТБ за 9 месяцев составила 1,537 млрд руб.
Бизнес, 19.11.2021
Азиатско-Тихоокеанский банк повысил кредитный рейтинг
Премия «Серебряный Лучник» – Дальний Восток определит лучшие коммуникационные проекты года
Премия «Серебряный Лучник» – Дальний Восток определит лучшие коммуникационные проекты года
Бизнес, 18.11.2021
«Попасть на «Лучник» — значит, получить оценку и, если удастся, признание профессионального сообщества»
В Бурятии запретили продажу газовых баллончиков детям
В Бурятии запретили продажу газовых баллончиков детям
Бизнес, 18.11.2021
О принятии закона просили следователи
В Бурятию вместе с помидорами прибыл опасный вредитель
В Бурятию вместе с помидорами прибыл опасный вредитель
Бизнес, 18.11.2021
Табачная белокрылка прежде в Бурятии не встречалась
В Бурятии приставы приостановили работу гостиницы на Байкале
В Бурятии приставы приостановили работу гостиницы на Байкале
Бизнес, 18.11.2021
Гостиница поплатилась за «ковидные» нарушения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^