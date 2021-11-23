Оперштаб назвал нарушителей антиковидных мер в Чите

Предпринимателям-нарушителям грозят штрафы
В Забайкальском крае продолжаются ежедневные проверки кафе, ресторанов, магазинов и торговых центров. Не все предприниматели прислушиваются к действующим правилам, им грозят крупные штрафы, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края
- Среди тех, кто игнорирует почти весь перечень запретов – пабы «Пивной квадрат». Они не проверяют у гостей QR-код, персонал не носит маски, не соблюдается социальная дистанция. Также наши проверяющие выезжали по жалобе на кальянную «Shisha Lounge». Она работает, хотя не должна. Тоже был составлен акт,- рассказали в региональном оперативном штабе по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
В качестве отрицательного примера привели ещё и магазины Fix price. В некоторых из них не вакцинированы сотрудники. А в тех точках, которые расположены в ТЦ, у покупателей не проверяют QR-код.
За время третьей волны COVID-19 в Забайкалье проверено свыше 11 тысяч объектов бизнеса. Обнаружено 365 нарушений.
- Нарушителей правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе могут привлечь к ответственности. Для обычных граждан штраф варьируется от тысячи до 30 тысяч рублей (последняя сумма касается злостных, неоднократных нарушителей). Для должностных лиц штраф составляет от 10 до 50 тысяч рублей. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей, - напомнили в министерство экономического развития Забайкалья.
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