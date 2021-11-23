На инфляцию сильно повлияли дорожающие стройматериалы
В октябре непродовольственная инфляция в Бурятии увеличилась до 9,5%. В тройку категорий товаров, которые сильнее всего повлияли на итоговый показатель, вошли строительные материалы, сообщили в пресс-службе Национального банка по Бурятии.
На стоимость стройматериалов продолжает влиять спрос покупателей жилья. Для жителей республики действует несколько программ льготной ипотеки, в том числе «Дальневосточная», «Семейная», «Сельская» — их условия распространяются не только на дольщиков многоквартирных домов, но и на индивидуальных застройщиков. В результате за десять месяцев этого года в республике ввели на 63% больше индивидуальных жилых домов, чем за январь-октябрь 2020 года.
Дополнительно на спрос повлияли погодные условия.
- Обычно уже к концу сентября активная фаза строительного сезона в Бурятии идёт на спад — погода часто не позволяет в полном объёме продолжать возведение частных домов или дач. Но в этом году октябрь был солнечным и тёплым, поэтому спрос на строительные материалы оставался таким же высоким, как и в самом начале осени. В результате рост цен на кирпич, цемент, шифер, стекло, рубероид, другие материалы в октябре ускорился, — пояснила управляющий Нацбанком по Бурятии Наталья Эйрих.
Тёплая погода ускорила непродовольственную инфляцию в Бурятии
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