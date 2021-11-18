Премия «Серебряный Лучник» – Дальний Восток определит лучшие коммуникационные проекты года

«Попасть на «Лучник» — значит, получить оценку и, если удастся, признание профессионального сообщества»



Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Дальний Восток объявила о старте приёма заявок на конкурс. К участию приглашаются проекты, завершенные в 2021 году на территории ДФО. Заявки принимаются на сайте luchnik-vostok.ru до 23 декабря.



Правила не ограничивают масштаб и формат проектов: в числе конкурсных работ могут быть как узконаправленные коммуникационные акции или события, так и комплексные медиакампании, программы и стратегии. Выдвижение проектов может происходить по инициативе заказчика, исполнителя, коллектива авторов или экспертной группы при условии обладания правами на заявленный проект.



Заявки на участие принимаются в номинациях «Корпоративные коммуникации», «Маркетинговые коммуникации», «Коммуникации в благотворительности», «ESG-коммуникации», «Продвижение государственных и общественных программ», «Развитие и продвижение территорий», «Антикризисные коммуникации».



Оператором региональной премии выступает коммуникационное агентство АГТ.



- «Серебряный Лучник» – это не только возможность заявить о себе и своих проектах на весь федеральный округ и всю страну, но и сверка стрелок коммуникационного компаса. Здесь понимаешь, что двигаешься в ногу со временем и в нужном направлении. Или нет. Готовя свои заявки, участники порой начинают лучше понимать свои реализованные проекты, а на защитах проектов коллег узнают новые технологии и креативные решения. Попасть на «Лучник» — значит, получить оценку и, если удастся, признание профессионального сообщества. Проекты, созданные профессионалами Дальнего Востока, всегда отличаются особой социальной энергетикой, и итоги прошедшего — вновь непростого — года, уверен, не станут исключением, — отметил исполнительный директор премии «Серебряный Лучник» – Дальний Восток Владислав Шулаев.



Лауреаты региональной премии «Серебряный Лучник» – Дальний Восток станут известны в начале 2022 года на церемонии награждения. Один проект по решению жюри войдет в шорт-лист национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Десять проектов будут рекомендованы к участию в национальной премии без внесения регистрационного взноса.



Справка:



Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За 24 года в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 6 000 проектов. «Серебряный Лучник» – Дальний Восток проводится с 2011 года. За это время в конкурсе приняли участие более 300 проектов.



