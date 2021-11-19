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Чистая прибыль АТБ за 9 месяцев составила 1,537 млрд руб.

Чистая прибыль АТБ за 9 месяцев составила 1,537 млрд руб.
Бизнес, 
Азиатско-Тихоокеанский банк повысил кредитный рейтинг

Азиатско-Тихоокеанский банк показал положительный финансовый результат согласно промежуточной сокращённой консолидированной финансовой отчётности за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года. Чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчётности составила 1,537 млрд руб.

Показатели эффективности работы банка за 9 месяцев 2021 года: рентабельность активов (ROA) - 1,56%, рентабельность капитала (ROE) - 11,09%, чистая процентная маржа (NIM) - 7,75%.

АТБ значительно улучшил операционную эффективность: соотношение операционных расходов к операционным доходам (Cost/Income) снизилось до 55,9% (c 63,5% за аналогичный период прошлого года).

Динамика активов и пассивов АТБ стабильна.

Процентные и комиссионные доходы показали стабильную положительную динамику. Наибольший рост в отчётный период продемонстрировали чистые комиссионные доходы банка – на 20,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года до 2,4 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 15,9% до 6,0 млрд руб.

Кредиты, предоставленные клиентам, выросли на 12,3% и составили 82,5 млрд руб. При этом объём кредитов физическим лицам до вычета резервов увеличился до 74,2 млрд руб. (+12,7%).

Собственные средства банка выросли на 5,7% и на конец периода составили 19,0 млрд рублей. В отчётный период банк соблюдал все установленные нормативы достаточности и надбавки к ним.

21 июля 2021 года международное агентство Fitch пересмотрело долгосрочный кредитный рейтинг банка, повысив его на одну ступень до уровня B+, прогноз «стабильный». Повышение рейтинга обусловлено усилением позиций компании на рынке, повышением качества активов и устойчивой прибыльностью на фоне роста операционной эффективности и успешного достижения стратегических целей. Банк успешно справился с влиянием пандемии.

30 сентября совет директоров Банка России принял решение завершить проведение мер по предупреждению банкротства «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), а 5 октября единственным владельцем 100% акций «Азиатско-Тихоокеанский банк» (АО) стала управляющая компания Pioneer Capital Invest (ТОО «PCI», Республика Казахстан), победитель состоявшихся 17 сентября торгов.

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО). Универсальная лицензия №1810.

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АТБ банки

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