Директор отделался предупреждением
В авиакомпании «Аэросервис», осуществляющей на территории Забайкальского края регулярные пассажирские перевозки, транспортная прокуратура выявила нарушение трудового законодательства.
Заработная плата работникам должна выплачиваться два раза в месяц – 15 и 30 числа ежемесячно, при совпадении дня выплаты с выходными или неработающими праздничным днём выплаты заработной платы производится накануне этого дня.
- Работодатель несвоевременно выплачивал заработную плату работникам за февраль, март, апрель и май 2021 года. В этой связи Читинской транспортной прокуратурой возбуждены административные дела в отношении юридического лица – ООО «Аэросервис» и должностного лица – директора авиакомпании, - сообщили «Байкал-Daily» в Читинской транспортной прокуратуре.
АК «Аэросервис» оштрафовали на 30 тысяч рублей, директору вынесено предупреждение.
В Забайкалье авиакомпания задерживали зарплату работникам
Бизнес, Фото:
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