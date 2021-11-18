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В Забайкалье авиакомпания задерживали зарплату работникам

В Забайкалье авиакомпания задерживали зарплату работникам
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Директор отделался предупреждением

В авиакомпании «Аэросервис», осуществляющей на территории Забайкальского края регулярные пассажирские перевозки, транспортная прокуратура выявила нарушение трудового законодательства.

Заработная плата работникам должна выплачиваться два раза в месяц – 15 и 30 числа ежемесячно, при совпадении дня выплаты с выходными или неработающими праздничным днём выплаты заработной платы производится накануне этого дня.

- Работодатель несвоевременно выплачивал заработную плату работникам за февраль, март, апрель и май 2021 года. В этой связи Читинской транспортной прокуратурой возбуждены административные дела в отношении юридического лица – ООО «Аэросервис» и должностного лица – директора авиакомпании, - сообщили «Байкал-Daily» в Читинской транспортной прокуратуре.

АК «Аэросервис» оштрафовали на 30 тысяч рублей, директору вынесено предупреждение. 
заработная плата

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