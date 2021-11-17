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В Улан-Удэ всерьёз возьмутся за уличную рекламу

В Улан-Удэ всерьёз возьмутся за уличную рекламу
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Проверку рекламных конструкций ужесточат

В Улан-Удэ намерены навести порядок в сфере уличной рекламы. Планируется ужесточение требований по приёмке рекламных конструкций. Вопрос обсуждался на заседании по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского горсовета депутатов

- Мы рассмотрели вариант по качеству введения эксплуатации данных рекламных конструкций. То есть, об ужесточении приёмки рекламных конструкций и создании приёмочной комиссии после установки рекламных конструкций, - сообщил председатель комитета, депутат горсовета Василий Цыремпилов.

Отметим, сегодня установка и эксплуатация любой рекламной конструкции в Улан-Удэ, независимо от места, должна быть согласована в комитете по архитектуре и градостроительству администрации города. В случае, если реклама установлена без согласования, собственник обязан её демонтировать.

Также депутаты горсовета стремятся к увеличению доходов в городской бюджет по этой статье.

- Мы пришли к мнению такому, что будем создавать рабочую группу и обсуждать увеличение и пополнение бюджета. Каким способом можно увеличить бюджет от рекламных конструкций, - пояснил Василий Цыремпилов. 
ГорсоветУУ реклама

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