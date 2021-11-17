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В Бурятии больницу обязали пересмотреть итоги аукциона

В Бурятии больницу обязали пересмотреть итоги аукциона
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В районной больнице поставщика необоснованно отстранили от участия в закупке

Бурятское УФАС России подтвердило наличие нарушений при проведении в Баргузинской центральной районной больнице аукциона на поставку пакетов для медицинских отходов.

Согласно итоговому протоколу, заявка одного из участников была отклонена из-за непредставления необходимых документов, несоответствия требованиям документации к аукциону, представления недостоверной информации.

Однако компании удалось отстоять своё право участвовать в закупке. По результатам рассмотрения жалобы в УФАС никаких оснований для отказа в допуске к аукциону не выявили.

Аукционной комиссии выдано предписание об отмене протокола и повторном рассмотрении заявок, сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.
УФАС

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