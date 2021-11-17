В Бурятии больницу обязали пересмотреть итоги аукциона

В районной больнице поставщика необоснованно отстранили от участия в закупке
Бурятское УФАС России подтвердило наличие нарушений при проведении в Баргузинской центральной районной больнице аукциона на поставку пакетов для медицинских отходов.
Согласно итоговому протоколу, заявка одного из участников была отклонена из-за непредставления необходимых документов, несоответствия требованиям документации к аукциону, представления недостоверной информации.
Однако компании удалось отстоять своё право участвовать в закупке. По результатам рассмотрения жалобы в УФАС никаких оснований для отказа в допуске к аукциону не выявили.
Аукционной комиссии выдано предписание об отмене протокола и повторном рассмотрении заявок, сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.
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Бизнес, Фото:
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