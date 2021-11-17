Микрофинансовые организации значительно увеличили долю онлайн-сегмента
С января по июнь 2021 года микрофинансовые организации, зарегистрированные в Бурятии, выдали 1926 потребительских займов на общую сумму 19 млн рублей. Число займов снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27%. Объём практически не изменился, сообщили в пресс-службе Национального банка по Бурятии.
Доля онлайн-сегмента при этом увеличилась: в количественном выражении в пять раз, в денежном — вдвое, но основные объёмы займов по-прежнему выдаются в офисах. Всего региональные МФО выдали 334 онлайн-займа на общую сумму 2 млн рублей.
- В этом году наши МФО начали активнее оформлять займы через интернет. Впервые такой сервис они реализовали прошлой весной — во время пандемии людям было важно получать услуги дистанционно, и региональные компании предоставили эту возможность клиентам. Сейчас бурятские МФО оформляют электронным способом почти каждый пятый заём гражданам, — прокомментировал, заместитель управляющего Нацбанка по Бурятии Борис Цыденов.
Он также напомнил, что при оформлении займов через интернет нужно быть внимательным, чтобы не стать жертвой мошенников. В российских поисковых системах сайты легальных микрофинансовых организаций отмечены синим кружком с галочкой. Это значит, что компания состоит в государственном реестре МФО. Удостовериться в легальности кредитора также можно на официальном сайте Банка России или с помощью мобильного приложения «ЦБ онлайн» через кнопку «Проверить финансовую организацию».
Бурятские МФО оформляют каждый пятый заём онлайн
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