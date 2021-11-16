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На AI Journey 2021 обсудили искусственный интеллект и науку

На AI Journey 2021 обсудили искусственный интеллект и науку
Бизнес, 
В дискуссии приняли участие учёные с мировым именем

11 ноября в рамках конференции AI Journey 2021 прошла дискуссионная сессия «Искусственный интеллект для науки, наука для искусственного интеллекта», модератором которой выступил Альберт Ефимов, кандидат философских наук, вице-президент Сбербанка по исследованиям и инновациям, заведующий кафедрой инженерной кибернетики национального университета науки и технологий МИСИС.

В дискуссии приняли участие:
- Константин Новосёлов, российский и британский физик, лауреат Нобелевской премии, член Лондонского королевского общества, иностранный член национальной академии наук США, сопредседатель комитета научной премии Сбера;
- Станислав Смирнов, российский и швейцарский математик, лауреат Филдсовской премии, науч. рук. фак. математики и комп. наук СПбГУ, проф. Женевского университета и Сколтеха, директор Швейцарского национального центра математики и теоретической физики. Один из учредителей ОЦ «Сириус»;
- Константин Анохин, российский нейробиолог, академик РАН, директор института перспективных исследований мозга МГУ имени М. В. Ломоносова, заведующий лабораторией нейробиологии памяти НИИ нормальной физиологии имени П. К. Анохина.

Участники дискуссии размышляли о двух вопросах: во-первых, о той роли, которую искусственный интеллект играет в фундаментальной науке, а во-вторых, о том, что фундаментальная, большая наука может дать искусственному интеллекту. Этот вопрос является чрезвычайно актуальным не только для самих учёных, но и для дальнейшего развития алгоритмов и методов искусственного интеллекта. Ранее, в 2016 году, доктор Китано, генеральный директор корпорации Sony AI, предположил, что в недалёком будущем машина, преодолев ряд человеческих когнитивных ограничений, может даже получить Нобелевскую премию.

В первой части дискуссии выдающиеся мировые учёные обсудили возможности и перспективы, которые открывает ИИ в математике, физике материалов и когнитивных исследованиях. Станислав Смирнов рассказал о том, какую пользу чистые математики получают от алгоритмов машинного обучения сейчас, а также могут ли когда-нибудь компьютеры заменить математиков. Константин Новосёлов представил свой взгляд на возможности дальнейшего применения методов ИИ в физике: ограничится «конкуренция» с человеком внедрением вычислительных методов в экспериментальную область с целью повышения производительности или возможны альтернативные способы применения AI. Константин Анохин в своём выступлении отметил, как ИИ помогает нам получить новые знания об устройстве мозга и как эти знания влияют на нашу жизнь.

Во второй части дискуссии поднималась тема перспективных исследований в фундаментальных областях, которые могут дать значительный импульс для развития искусственного интеллекта. Какие новые прорывы в математике, физике и нейробиологии могут кардинально изменить существующий подход к созданию систем машинного обучения, новых типов компьютеров, сенсоров и роботов.

Дискуссия вызвала неподдельный интерес со стороны слушателей конференции.

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