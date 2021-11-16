 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 ноября

15 ноября

Популярное

Интерес к онлайн распродажам в Бурятии вырос на 70%

Интерес к онлайн распродажам в Бурятии вырос на 70%
Бизнес,  Фото:pixabay.com
МегаФон изучил интернет-трафик во Всемирный день шопинга

Специалисты МегаФона с помощью инструментов Big Data проанализировали интерес жителей Бурятии ко «Всемирному дню шопинга». С 11 по 12 ноября мобильный интернет-трафик в онлайн-магазинах вырос на 1,5 по сравнению с предыдущей акцией в 2020 году, а аудитория онлайн-покупателей увеличилась в 1,7 раза.

Маркетплейсы стали главным местом притяжения всех любителей скидок в республике: за время распродажи их посетили 52% интернет-пользователей. Специалисты МегаФона зафиксировали наибольший прирост покупателей у AliExpress – аудитория маркетплейса в период акции увеличилась на 82% по сравнению со средним днём ноября. На втором месте расположился Wildberries с ростом в 46%. Тройку лидеров замкнул Ozon с показателем в 19%.

Одежда и обувь возглавили рейтинг популярных товаров – этой категорией интересовались 58% покупателей в Бурятии. Бытовой технике и электронике отдавали предпочтение 14% интернет-пользователей, спортивным товарам и книгам – по 6%, далее следуют товары для детей, на которые пришлось 5%.

В Улан-Удэ мобильный интернет-трафик на онлайн-площадках увеличился по сравнению с прошлым годом в почти в 2 раза. Другие города республики также демонстрируют высокий рост интереса к таким покупкам: так в Северобайкальске и Кяхте трафик на онлайн-площадках увеличился на 68%, а в Гусиноозерске – на 55%.

Представительницы прекрасной половины человечества стабильно удерживают лидерство в посещении онлайн-магазинов, где расходуют в 2 раза больше мобильного трафика, чем мужчины.

Чаще других в стране покупки совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Уфы, Казани и Тюмени.
МегаФон

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На AI Journey 2021 обсудили искусственный интеллект и науку
На AI Journey 2021 обсудили искусственный интеллект и науку
Бизнес, 16.11.2021
В дискуссии приняли участие учёные с мировым именем
В Улан-Удэ на «зебре» сбили девочку-подростка
В Улан-Удэ на «зебре» сбили девочку-подростка
Бизнес, 16.11.2021
ДТП устроила водитель внедорожника
Оронгойские арбузы вошли в топ-5 «Вкусов России»
Оронгойские арбузы вошли в топ-5 «Вкусов России»
Бизнес, 16.11.2021
Бурятские арбузы стали одними из лучших в номинации «Вкус природы»
Автопарк аэропорта «Байкал» пополнится спецтранспортом
Автопарк аэропорта «Байкал» пополнится спецтранспортом
Бизнес, 16.11.2021
«Теперь у нас их вдвое больше станет», - радуется гендиректор аэропорта
В Ангарске суд обязал бизнесмена снести 16 гаражей
В Ангарске суд обязал бизнесмена снести 16 гаражей
Бизнес, 15.11.2021
Бизнесмен утверждал, что все 16 гаражных боксов нужны для личного пользования
В Улан-Удэ теплоэнергетики подключили к теплу пристрой школы № 35
В Улан-Удэ теплоэнергетики подключили к теплу пристрой школы № 35
Бизнес, 15.11.2021
Планируется подключение других новых социальных объектов
В Бурятии всё активнее используют возможность звонить через Wi-Fi
В Бурятии всё активнее используют возможность звонить через Wi-Fi
Бизнес, 15.11.2021
Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и входят в пакет минут
В регионах вокруг Байкала хотят ограничить продажу бытовой химии
В регионах вокруг Байкала хотят ограничить продажу бытовой химии
Бизнес, 15.11.2021
Под запрет могут попасть многие шампуни, стиральные порошки и подобные товары
В Бурятии стартовала «горячая линия» по такси
В Бурятии стартовала «горячая линия» по такси
Бизнес, 15.11.2021
Все желающие могут позвонить в Роспотребнадзор
СберБанк высадил 180 тысяч деревьев к своему 180-летию
СберБанк высадил 180 тысяч деревьев к своему 180-летию
Бизнес, 13.11.2021
К 2023 году банк планирует высадить порядка 1 миллиона деревьев
Фабрика «Селенга» получила знак качества «100 лучших товаров России»
Фабрика «Селенга» получила знак качества «100 лучших товаров России»
Бизнес, 12.11.2021
Стратегия развития компании «Титан» разработана на ближайшие десять лет
В Бурятии бизнесмена наказали за работника без трудового договора
В Бурятии бизнесмена наказали за работника без трудового договора
Бизнес, 12.11.2021
Также работнику выплачивали зарплату реже, чем положено
В день рождения Сбер благодарит всех своих клиентов
В день рождения Сбер благодарит всех своих клиентов
Бизнес, 12.11.2021
Сбербанку — 180 лет: от одного клиента к ста миллионам

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^