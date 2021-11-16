МегаФон изучил интернет-трафик во Всемирный день шопинга
Специалисты МегаФона с помощью инструментов Big Data проанализировали интерес жителей Бурятии ко «Всемирному дню шопинга». С 11 по 12 ноября мобильный интернет-трафик в онлайн-магазинах вырос на 1,5 по сравнению с предыдущей акцией в 2020 году, а аудитория онлайн-покупателей увеличилась в 1,7 раза.
Маркетплейсы стали главным местом притяжения всех любителей скидок в республике: за время распродажи их посетили 52% интернет-пользователей. Специалисты МегаФона зафиксировали наибольший прирост покупателей у AliExpress – аудитория маркетплейса в период акции увеличилась на 82% по сравнению со средним днём ноября. На втором месте расположился Wildberries с ростом в 46%. Тройку лидеров замкнул Ozon с показателем в 19%.
Одежда и обувь возглавили рейтинг популярных товаров – этой категорией интересовались 58% покупателей в Бурятии. Бытовой технике и электронике отдавали предпочтение 14% интернет-пользователей, спортивным товарам и книгам – по 6%, далее следуют товары для детей, на которые пришлось 5%.
В Улан-Удэ мобильный интернет-трафик на онлайн-площадках увеличился по сравнению с прошлым годом в почти в 2 раза. Другие города республики также демонстрируют высокий рост интереса к таким покупкам: так в Северобайкальске и Кяхте трафик на онлайн-площадках увеличился на 68%, а в Гусиноозерске – на 55%.
Представительницы прекрасной половины человечества стабильно удерживают лидерство в посещении онлайн-магазинов, где расходуют в 2 раза больше мобильного трафика, чем мужчины.
Чаще других в стране покупки совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Уфы, Казани и Тюмени.
Интерес к онлайн распродажам в Бурятии вырос на 70%
Бизнес, Фото:
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