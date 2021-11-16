«Теперь у нас их вдвое больше станет», - радуется гендиректор аэропорта
Автопарк международного аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ в ближайшее время пополнится ещё одной единицей техники. Сюда поступит автомобиль по уборке туалетов воздушных судов, сообщил гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев.
- Как говорил кот Матроскин, «теперь у нас их вдвое больше станет», - написал Дмитрий Гармаев на странице в соцсети.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале года аэропорт «Байкал» получил новые просторные перронные автобусы (которые доставляют пассажиров от аэровокзала к самолёту и обратно).
Автопарк аэропорта «Байкал» пополнится спецтранспортом
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 16.11.2021
Бурятские арбузы стали одними из лучших в номинации «Вкус природы»
Бизнес, 16.11.2021
«Теперь у нас их вдвое больше станет», - радуется гендиректор аэропорта
Бизнесмен утверждал, что все 16 гаражных боксов нужны для личного пользования
Планируется подключение других новых социальных объектов
Рейды прошли в выходные
Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и входят в пакет минут
Все желающие могут позвонить в Роспотребнадзор
Бизнес, 13.11.2021
К 2023 году банк планирует высадить порядка 1 миллиона деревьев
Стратегия развития компании «Титан» разработана на ближайшие десять лет
Также работнику выплачивали зарплату реже, чем положено
Сбербанку — 180 лет: от одного клиента к ста миллионам
На борту находились 136 пассажиров
На бизнесмена составили административный протокол
Традиционное событие приурочено к 180-летию банка
В минэкономики Бурятии планируют проанализировать нынешнюю ситуацию с бизнесом