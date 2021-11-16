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Автопарк аэропорта «Байкал» пополнится спецтранспортом

Автопарк аэропорта «Байкал» пополнится спецтранспортом
Бизнес,  Фото:страница Дмитрия Гармаева
«Теперь у нас их вдвое больше станет», - радуется гендиректор аэропорта

Автопарк международного аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ в ближайшее время пополнится ещё одной единицей техники. Сюда поступит автомобиль по уборке туалетов воздушных судов, сообщил гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев.

- Как говорил кот Матроскин, «теперь у нас их вдвое больше станет», - написал Дмитрий Гармаев на странице в соцсети.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале года аэропорт «Байкал» получил новые просторные перронные автобусы (которые доставляют пассажиров от аэровокзала к самолёту и обратно).
Аэропорт "Байкал"

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