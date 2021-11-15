Рейды прошли в выходные
В выходные в Иркутске провели рейды и проверили свыше 50 заведений общепита на соблюдение требований и ограничений, установленных указом губернатора. Несмотря на действующий запрет, восемь баров и клубов после 23:00 продолжали приём посетителей.
- Так, в ресторане, расположенном на улице Красноказачья, находилось свыше 150 человек. Массово нарушались требования масочного режима, социальная дистанция не соблюдалась, наличие QR-кодов у граждан никто не проверял. Аналогичная ситуация наблюдалась в клубах на улицах Красных Мадьяр и Карла Маркса. Только после вмешательства сотрудников полиции, двери общепитов закрылись, гости разошлись, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В отношении руководителей заведений возбуждены дела об административных правонарушениях. Согласно части 1 статьи 20.6.1.КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности) предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 50 тысяч; на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч. В случае повторного нарушения требований указа губернатора возможно временное приостановление деятельности сроком до 90 суток, напомнили в полиции.
В Иркутске восемь баров и клубов незаконно работали после 23.00
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Рейды прошли в выходные
Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и входят в пакет минут
Под запрет могут попасть многие шампуни, стиральные порошки и подобные товары
Все желающие могут позвонить в Роспотребнадзор
Бизнес, 13.11.2021
К 2023 году банк планирует высадить порядка 1 миллиона деревьев
Стратегия развития компании «Титан» разработана на ближайшие десять лет
Также работнику выплачивали зарплату реже, чем положено
Сбербанку — 180 лет: от одного клиента к ста миллионам
На борту находились 136 пассажиров
На бизнесмена составили административный протокол
Традиционное событие приурочено к 180-летию банка
В минэкономики Бурятии планируют проанализировать нынешнюю ситуацию с бизнесом
В свой 180-й день рождения Сбер подготовил ещё больше скидок, бонусов и выгодных предложений
Бизнес, 11.11.2021
Для клиентов банка подготовлены специальные условия
Бизнес, 11.11.2021
Также проектом предусмотрено строительство индустриального парка