В Иркутске восемь баров и клубов незаконно работали после 23.00

Бизнес, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Рейды прошли в выходные



В выходные в Иркутске провели рейды и проверили свыше 50 заведений общепита на соблюдение требований и ограничений, установленных указом губернатора. Несмотря на действующий запрет, восемь баров и клубов после 23:00 продолжали приём посетителей.



- Так, в ресторане, расположенном на улице Красноказачья, находилось свыше 150 человек. Массово нарушались требования масочного режима, социальная дистанция не соблюдалась, наличие QR-кодов у граждан никто не проверял. Аналогичная ситуация наблюдалась в клубах на улицах Красных Мадьяр и Карла Маркса. Только после вмешательства сотрудников полиции, двери общепитов закрылись, гости разошлись, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



В отношении руководителей заведений возбуждены дела об административных правонарушениях. Согласно части 1 статьи 20.6.1.КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности) предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 50 тысяч; на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч. В случае повторного нарушения требований указа губернатора возможно временное приостановление деятельности сроком до 90 суток, напомнили в полиции.







