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СберБанк высадил 180 тысяч деревьев к своему 180-летию

СберБанк высадил 180 тысяч деревьев к своему 180-летию
Бизнес, 
К 2023 году банк планирует высадить порядка 1 миллиона деревьев

Более 180 тысяч саженцев ели, сосны, дуба и ясеня были высажены волонтёрами Сбера в этом году совместно с участниками движения ЭКА. Данная программа компенсации углеродного следа была запущена к 180-летию СберБанка, которое отмечалась 12 ноября. Для посадки деревьев использовались специально подготовленные участки, нуждающиеся в лесовосстановлении. Всего же к 2023 году банк планирует высадить порядка 1 млн деревьев в более чем 46 регионах России для более эффективного поглощения CO2.

- Сбер активно вовлекает в экологические инициативы сотрудников и клиентов в рамках масштабной программы «Сбереги планету», направленной на повышение экологической осведомленности и социальной ответственности среди населения страны. При этом подход Сбера к лесосбережению является комплексным: банк не только высаживает новые деревья, но и сберегает существующие, сокращая использование бумаги во всех процессах. Начиная с 2019 года отказ от бумаги в рамках программы Digital Inside стал для Сбера одним из ключевых драйверов ESG-повестки. Повсеместная цифровизация уже позволила банку сократить потребление бумаги и сохранить около 160 тысяч деревьев. Аналогичная работа ведётся и во всех компаниях экосистемы Сбера, - сообщает пресс-служба СберБанка.

Узнать больше о том, что каждый из нас может сделать для компенсации углеродного следа, можно на сайте проекта «Сбереги планету» – здесь Сбер делится накопленным опытом, просто и доходчиво рассказывая о насущных экологических и социальных вопросах и о различных инициативах в области ESG.

Справка

ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
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