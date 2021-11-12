В день рождения Сбер благодарит всех своих клиентов

Сбербанку — 180 лет: от одного клиента к ста миллионам



Сегодня, 12 ноября, Сбербанк отмечает свой 180-летний юбилей. В 1841 году император Николай I утвердил устав первых сберкасс — «по уважению пользы, которую они могут приносить как в хозяйственном, так и в нравственном отношении». Начав свою историю с маленькой санкт-петербургской сберкассы, работавшей всего один день в неделю, Сбербанк превратился в Сбер —сервисы, которые могут быть доступны в любое время в любой точке земли. Сегодня число частных клиентов банка превышает 100 млн человек, корпоративных — 3 млн.



В свой день рождения Сбер благодарит всех своих клиентов, отдаёт дань уважения тем, кто работал в банке и делал его мощнее год от года, тем, кто верит в него, любит Сбер и гордится его успехами.



Сбербанк учился и менялся вместе со временем, стремясь предвосхищать потребности своих клиентов. И если первая сберкасса в Санкт-Петербурге стала точкой отсчёта Сбербанка, то СберБанк Онлайн стал объединяющим звеном для вселенной финансовых и нефинансовых сервисов экосистемы Сбера. Сегодня Сбер вместе с клиентами и всей страной борется с пандемией, развивает телемедицину, создаёт новые возможности для бизнеса, противостоит мошенникам, вкладывается в зелёную экономику, содействует в цифровой и AI-трансформации государства и реализует многие другие социально значимые проекты. По словам пресс-службы Сбербанка, компания помнит свою историю и, несмотря на почтенный возраст, остаётся молодой и амбициозной.



Сейчас Сбер начал трансформацию в технологического гиганта, развивая экосистему нефинансовых продуктов и сервисов для помощи частным и корпоративным клиентам в широком спектре жизненных ситуаций. Мобильное приложение СберБанк Онлайн насчитывает свыше 72 млн пользователей в месяц, а филиальная сеть банка в России — порядка 14 тыс. офисов.



Справка



ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

