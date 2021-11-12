На борту находились 136 пассажиров
Первый после возобновления авиасообщения между Россией и Таиландом рейс авиакомпании S7 прибыл 11 ноября на Пхукет из Иркутска. Об этом сообщил генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов, передаёт ТАСС.
По его словам, на борту находились 136 пассажиров.
9 ноября Россия возобновила авиасообщение с Таиландом. Полёты осуществляются из Москвы в Бангкок и на Пхукет с частотой два рейса в неделю, а также из аэропортов России, из которых возобновили международные полеты (один рейс в неделю на каждом маршруте), уточняет ТАСС.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 20 декабря стартуют авиарейсы на Пхукет из Улан-Удэ. На днях гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев сообщил о том, что спрос на билеты растёт.
На Пхукет прибыл первый после возобновления авиасообщения рейс из Иркутска
Бизнес, Фото:
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