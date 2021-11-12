 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 ноября

11 ноября

Популярное

На Пхукет прибыл первый после возобновления авиасообщения рейс из Иркутска

На Пхукет прибыл первый после возобновления авиасообщения рейс из Иркутска
Бизнес,  Фото:pexels.com
На борту находились 136 пассажиров

Первый после возобновления авиасообщения между Россией и Таиландом рейс авиакомпании S7 прибыл 11 ноября на Пхукет из Иркутска. Об этом сообщил генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов, передаёт ТАСС.

По его словам, на борту находились 136 пассажиров.

9 ноября Россия возобновила авиасообщение с Таиландом. Полёты осуществляются из Москвы в Бангкок и на Пхукет с частотой два рейса в неделю, а также из аэропортов России, из которых возобновили международные полеты (один рейс в неделю на каждом маршруте), уточняет ТАСС.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 20 декабря стартуют авиарейсы на Пхукет из Улан-Удэ. На днях гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев сообщил о том, что спрос на билеты растёт.


Таиланд туризм авиаперевозки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии магазин торговали курятиной без документов
В Бурятии магазин торговали курятиной без документов
Бизнес, 12.11.2021
На бизнесмена составили административный протокол
В Бурятии просят о помощи для предпринимателей из-за QR-кодов
В Бурятии просят о помощи для предпринимателей из-за QR-кодов
Бизнес, 12.11.2021
В минэкономики Бурятии планируют проанализировать нынешнюю ситуацию с бизнесом
Сбер подготовил подарки для жителей Бурятии в честь своего юбилея
Сбер подготовил подарки для жителей Бурятии в честь своего юбилея
Бизнес, 12.11.2021
В свой 180-й день рождения Сбер подготовил ещё больше скидок, бонусов и выгодных предложений
Сбер отмечает 180-летие банка
Сбер отмечает 180-летие банка
Бизнес, 11.11.2021
Для клиентов банка подготовлены специальные условия
В Забайкальске построят сухой порт с контейнерным терминалом
В Забайкальске построят сухой порт с контейнерным терминалом
Бизнес, 11.11.2021
Также проектом предусмотрено строительство индустриального парка
Бизнесмены Улан-Удэ из-за закрытия улицы хотят жаловаться Путину
Бизнесмены Улан-Удэ из-за закрытия улицы хотят жаловаться Путину
Бизнес, 11.11.2021
В Улан-Удэ возмутились «преследованием» улиц с названием «транспортная»  
Зелёный день Сбера приурочен к 180-летию банка
Зелёный день Сбера приурочен к 180-летию банка
Бизнес, 11.11.2021
Традиционное событие отмечается 11 и 12 ноября
Продажи билетов из Улан-Удэ в Пхукет «зашевелились»
Продажи билетов из Улан-Удэ в Пхукет «зашевелились»
Бизнес, 11.11.2021
Туроператоры начали продажу туров в Таиланд с вылетом из Улан-Удэ
Искусственный интеллект создал заставки для СберБанк Онлайн
Искусственный интеллект создал заставки для СберБанк Онлайн
Бизнес, 11.11.2021
Заставки приурочены к открытию конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2021
Сбер выдал первые льготные кредиты бизнесу Бурятии
Сбер выдал первые льготные кредиты бизнесу Бурятии
Бизнес, 10.11.2021
Антикризисная мера ориентирована на поддержку малого, среднего бизнеса и НКО
5 мифов о кредитных картах
5 мифов о кредитных картах
Бизнес, 10.11.2021
Вокруг кредиток вертится много заблуждений. Высокие процентные ставки, скрытые комиссии, зависимость — вот что пугает людей, которые слышат про кредитные карты. Развеиваем самые распространённые мифы на примере Кредитной СберКарты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^