Традиционное событие приурочено к 180-летию банка
В рамках «Зелёного дня» Сбера ДомКлик совместно с застройщиками подготовил специальные условия. В Бурятии к ним присоединились четыре застройщика.
- Мы рады, что к нашей масштабной акции в честь Дня рождения банка присоединяются и региональные компании. Застройщики уже не первый год принимают участие, и отмечают повышение спроса в «Зелёные дни». Для банка же это приятный способ сказать «спасибо» как организациям-партнёрам, так и клиентам – за их выбор Сбера в качестве финансового агента в реализации одной из самых распространённых мечт – приобретении собственного жилья, - заявил Денис Лепчугов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.
Справка
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).
ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Застройщики Бурятии присоединились к «Зелёному дню» Сбера
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