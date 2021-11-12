На бизнесмена составили административный протокол
В сельском магазине в Заиграевском районе Бурятии проверяющие обнаружили выставленный на продажу куриный суповой набор без ветеринарных сопроводительных документов. Нарушение выявила внеплановая проверка управления Россельхознадзора.
- Это является нарушением ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, - сообщили в пресс-службе управления.
В отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении.
В Бурятии магазин торговали курятиной без документов
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