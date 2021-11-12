В Бурятии магазин торговали курятиной без документов

На бизнесмена составили административный протокол



В сельском магазине в Заиграевском районе Бурятии проверяющие обнаружили выставленный на продажу куриный суповой набор без ветеринарных сопроводительных документов. Нарушение выявила внеплановая проверка управления Россельхознадзора.



- Это является нарушением ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, - сообщили в пресс-службе управления.



В отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении.

