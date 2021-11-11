Сбер отмечает 180-летие банка

Для клиентов банка подготовлены специальные условия
К своему дню рождения по традиции Сбер дарит «подарки» клиентам. Спецпредложения могут получить и корпоративные клиенты в рамках «Зелёной недели» для бизнеса, которая продлится с 11 по 17 ноября. Подробности можно узнать на сайте банка.
- Каждый год в свой день рождения Сбербанк устраивает грандиозный праздник для клиентов и дарит им подарки в виде очень выгодных предложений. В этом году мы особое внимание уделили клиентам-юрлицам и предлагаем им приятные, полезные и, главное, выгодные подарки — специальные условия как по банковским продуктам, так и по нефинансовым сервисам, которые помогут предпринимателям развивать своё дело с экономией, - рассказал Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка.
Справка
ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
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