Сбер отмечает 180-летие банка

Для клиентов банка подготовлены специальные условия



К своему дню рождения по традиции Сбер дарит «подарки» клиентам. Спецпредложения могут получить и корпоративные клиенты в рамках «Зелёной недели» для бизнеса, которая продлится с 11 по 17 ноября. Подробности можно узнать на сайте банка.



- Каждый год в свой день рождения Сбербанк устраивает грандиозный праздник для клиентов и дарит им подарки в виде очень выгодных предложений. В этом году мы особое внимание уделили клиентам-юрлицам и предлагаем им приятные, полезные и, главное, выгодные подарки — специальные условия как по банковским продуктам, так и по нефинансовым сервисам, которые помогут предпринимателям развивать своё дело с экономией, - рассказал Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка.



Справка



ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.