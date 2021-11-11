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В Забайкальске построят сухой порт с контейнерным терминалом

В Забайкальске построят сухой порт с контейнерным терминалом
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Также проектом предусмотрено строительство индустриального парка

10 ноября в Москве на площадке министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики прошла трёхсторонняя встреча. За столом переговоров встретились руководитель ведомства Алексей Чекунков, губернатор Забайкальского края Александр Осипов и представители международной транспортной компании FESCO.

Темой обсуждения стал проект строительства в приграничном посёлке Забайкальск крупнейшего контейнерного терминала. Сухой порт станет транзитным хабом для обработки российских грузов, экспортируемых в КНР, и китайских, которые импортируют в РФ. Планируется, что терминал включит в себя склады временного хранения, подъездные пути, а также площадки для контейнеров.

- Помимо этого при логистическом центре предусмотрено строительство индустриального парка. На его площадке будет возможно производство товаров для экспорта в Китай, а также сборка из китайских и других комплектующих изделий для реализации на внутреннем российском рынке, - рассказал о перспективных возможностях хаба губернатор Забайкалья.

По проектным расчётам только во время создания сухого порта будет создано более 300 новых рабочих мест. Инвестиции в проект составят свыше 4 млрд рублей.

Итогом встречи стало решение о поддержке министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики проекта по строительству контейнерного терминала в Забайкальске. Кроме того, ему будет предоставлен статус резидента ТОР «Забайкалье» с возможностями использования всех положенных преференций.

Кроме того, в ходе переговоров Александр Осипов договорился с транспортной группой о социально-экономической поддержке Забайкальского района. Это предусматривает участие компании в реализации инвестиционных программ и проектов социально-экономического развития муниципалитета. Об этом сообщает официальный портал Забайкальского края.
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