В Забайкальске построят сухой порт с контейнерным терминалом

Также проектом предусмотрено строительство индустриального парка



10 ноября в Москве на площадке министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики прошла трёхсторонняя встреча. За столом переговоров встретились руководитель ведомства Алексей Чекунков, губернатор Забайкальского края Александр Осипов и представители международной транспортной компании FESCO.



Темой обсуждения стал проект строительства в приграничном посёлке Забайкальск крупнейшего контейнерного терминала. Сухой порт станет транзитным хабом для обработки российских грузов, экспортируемых в КНР, и китайских, которые импортируют в РФ. Планируется, что терминал включит в себя склады временного хранения, подъездные пути, а также площадки для контейнеров.



- Помимо этого при логистическом центре предусмотрено строительство индустриального парка. На его площадке будет возможно производство товаров для экспорта в Китай, а также сборка из китайских и других комплектующих изделий для реализации на внутреннем российском рынке, - рассказал о перспективных возможностях хаба губернатор Забайкалья.



По проектным расчётам только во время создания сухого порта будет создано более 300 новых рабочих мест. Инвестиции в проект составят свыше 4 млрд рублей.



Итогом встречи стало решение о поддержке министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики проекта по строительству контейнерного терминала в Забайкальске. Кроме того, ему будет предоставлен статус резидента ТОР «Забайкалье» с возможностями использования всех положенных преференций.



Кроме того, в ходе переговоров Александр Осипов договорился с транспортной группой о социально-экономической поддержке Забайкальского района. Это предусматривает участие компании в реализации инвестиционных программ и проектов социально-экономического развития муниципалитета. Об этом сообщает официальный портал Забайкальского края.

