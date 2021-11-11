Искусственный интеллект создал заставки для СберБанк Онлайн

Заставки приурочены к открытию конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2021
Новые приветственные заставки появились в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Коллекция называется «Нейросеть» — все изображения в ней были созданы нейросетью SberAI. Заставки приурочены к открытию конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2021, которая началась 10 ноября.
Алгоритм, с которым работала команда SberAI, был настроен так, чтобы искусственный интеллект сам генерировал изображения на основе заданного текста. Пользователи СберБанк Онлайн могут увидеть, как нейросеть представляет себе Москву, цветущую сакуру, тропический остров, морской пейзаж, туман, цветочные поля, город глазами дрона, городскую суету, микрокосм, разводные мосты. Одна из заставок получила название «Ночь, улица, фонарь, аптека» — нейросеть Сбера хорошо знакома с поэзией серебряного века.
- Наша команда уже выпускала коллекцию заставок, посвящённую искусству: «Третьяковка», «Импрессионисты»; мы делали коллекции, посвящённые науке: «Подводный мир» и «Под микроскопом». В этот раз мы решили показать, как в современном мире технологии и искусство могут соединяться. Создать коллекцию «Нейросеть» нам помогла команда SberAI. У каждого изображения — большая степень условности. Тем не менее, интересно посмотреть на нейросеть как на самостоятельного автора, пусть и под управлением человека. Уверен, и этот вид творчества будет оценён нашими клиентами по достоинству, - рассказал Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка.
Конференция AI Journey 2021 является одним из ключевых мероприятий Года науки и технологий в России. В рамках мероприятия состоится анонсирование продуктов Sber AI, награждение победителей и призёров международного онлайн-соревнования по анализу данных и AI среди взрослых (AI Journey Contest) и международного конкурса по искусственному интеллекту для детей (AI International Junior Contest), организованного Сбером совместно с альянсом в сфере ИИ, а также конференция для учащихся средних и старших классов, интересующихся анализом данных и технологиями ИИ (AI Journey Junior).
Первые результаты своих проектов также представит институт искусственного интеллекта (Artificial Intelligence Research Institute, AIRI). Глава научного совета института, также являющийся директором лаборатории института исследований искусственного интеллекта Далле Молле — IDSIA (Швейцария), Юрген Шмидхубер (Jürgen Schmidhuber) по традиции выступит в рамках AI Journey.
В 2020 году AI Journey стала самым масштабным в мире мероприятием по ИИ и анализу данных: в конференции приняло участие около 30 тысяч специалистов более чем из 100 стран. На конференции выступило 225 спикеров, а их доклады в общей сложности посмотрели более 30 млн раз.
Возрастное ограничение 6+
Справка
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Заставки приурочены к открытию конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2021
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