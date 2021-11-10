В Бурятии проверили гостиницы на соблюдение антиковидных мер

Было проверено 38 объектов размещения



С 29 октября 2021 года в Бурятии возобновили работу мобильные группы министерства туризма.



В целом по итогам работы мобильных групп с 29 октября по 7 ноября было проверено 38 объектов размещения в Тарбагатайском, Мухоршибирском, Баргузинском, Кабанском, Прибайкальском, Тункинском района и в Улан-Удэ. Составлено девять протоколов, сообщили в пресс-службе минтуризма республики.



Из наиболее часто встречающихся нарушений сотрудники отметили приём гостей без регистрации на портале ЕИС «Работающая Бурятия», отсутствие в журнале регистрации гостей сведений о дате отрицательного ПЦР-теста, сертификата вакцинации от коронавируса, или о справке о перенесенном не более чем шесть месяцев назад заболевании. Также из нарушений – отсутствие журнала проветривания помещения.



В остальном все проверенные гостиницы соблюдают правила.



- Работа мобильной группы – это прежде всего профилактика и недопущение распространения коронавирусной инфекции. Мобильная группа проверяет, как соблюдается гостиницами и иными средствами размещения указ главы и рекомендации, утвержденные шлавным государственным санитарным врачом России, - отметили в министерстве.

