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Сбер выдал первые льготные кредиты бизнесу Бурятии

Сбер выдал первые льготные кредиты бизнесу Бурятии
Бизнес, 
Антикризисная мера ориентирована на поддержку малого, среднего бизнеса и НКО

Бурятское отделение Сбербанка с 25 октября приступило к приёму заявок и выдаче кредитов бизнесу региона по льготной ставке. По состоянию на 9 ноября в Байкальском банке Сбербанка предпринимателями Бурятии, Иркутской области, Якутии и Забайкалья подана 581 заявка на получение льготного антикризисного кредита на общую сумму 1314,4 млн рублей. По 177 заявкам на сумму 324,5 млн рублей уже принято положительное решение, заключены 64 кредитных договора на сумму 110 млн рублей. Решение о реализации антикризисной меры поддержки принято в рамках второго этапа льготной программы кредитования ФОТ 3.0., ориентированной на поддержку малого и среднего бизнеса РФ.

- Для некоторых предпринимателей остаётся актуальной необходимость в господдержке, особенно на фоне нестабильной ситуации с COVID-19 в республике. Перезапуск программы поможет легче перенести последствия ограничений и сохранить персонал. Заёмщиками могут быть кинотеатры, музеи, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, зоопарки и другие профильные организации, пострадавшие в результате пандемии, - сообщил Денис Лепчугов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.

В Бурятии в настоящее время в Сбербанк подана 71 заявка на общую сумму 106 млн рублей. Одним из первых в республике подобный кредит получило ООО «Байкалводпроект». С мая 2020 года компания получила три утверждённых государством льготных кредита и использовала все меры поддержки для восстановления объёмов своего бизнеса. Помощь в виде антикризисных кредитов Сбера позволила предприятию провести все необходимые расчёты, в том числе выплачивать заработную плату сотрудникам.

- У проектных организаций в период пандемии возникло множество проблем по выполнению работ. Муниципальные госзаказчики платят за выполненные работы по факту, а в связи с пандемией все сроки переносились не раз на неопределённое время, поэтому выручка упала. Дополнительный гостиничный бизнес тоже попал под удар. Поток туристов сократился и сейчас заполняемость составляет 25% от допандемийного времени. «Кредит 3%» помог не сокращать численность сотрудников, сохранить привычный образ жизни административного персонала в материальном плане, своевременно выполнить работы по заказам и оставаться «на плаву» в это трудное время, - заявил Сергей Балдаев, генеральный директор ООО «Байкалводпроект».

Условия программы льготного кредитования с государственными гарантиями можно посмотреть на сайте Сбербанка.

Справка

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).

ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбер Сбербанк

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