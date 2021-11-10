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Улан-удэнец отсудил четверть миллиона за кухонный гарнитур

Улан-удэнец отсудил четверть миллиона за кухонный гарнитур
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Дело прошло через два суда

Верховный суд Бурятии удовлетворил апелляционную жалобу местного жителя на решение районного суда Улан-Удэ по взысканию денег с продавца кухонного гарнитура. Мужчине продали гарнитур с недостатком, о наличии которого продавец не предупредил.

В добровольном порядке ситуация не разрешилась, а районный суд в удовлетворении требований клиента о возврате денег отказал.

При отмене решения районного суда Улан-Удэ и удовлетворении требований потребителя Верховный суд Бурятии принял во внимание заключение управления Роспотребнадзора по республике.

Таким образом, в пользу потребителя присуждено более 250 тысяч рублей, включающих в себя стоимость мебельного гарнитура, неустойку за нарушение срока возврата средств, компенсацию морального вреда, а также штраф за отказ в удовлетворении требований в добровольном порядке.

Всего за 9 месяцев 2021 года специалисты управления Роспотребнадзора по Бурятии рассмотрели 4848 обращений, касающихся защиты прав потребителей. Из них 833 поступило в письменной форме, и почти 27% из них – от органов государственной власти и местного самоуправления.

- С начала года управление подало 34 исковых заявления, в том числе два из них – в защиту неопределённого круга потребителей. Также дано 11 заключений в целях защиты нарушенных прав потребителей. В пользу потребителей присуждено более 1,7 млн. рублей, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Роспотребнадзор

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