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В Бурятии фермеры стали чаще брать займы в сельхозкооперативах

В Бурятии фермеры стали чаще брать займы в сельхозкооперативах
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Средняя сумма займов – 180 тысяч

С января по июнь 2021 года сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СКПК) Бурятии выдали 325 потребительских займов на общую сумму 58 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество займов увеличилось на 5%, объем — на 7%, сообщили в пресс-службе Национального банка по Бурятии.

В среднем пайщики занимали в СКПК 180 тысяч рублей.

- Не каждый фермер, которому нужны дополнительные деньги на посевную или на личные нужды, может пройти проверку кредитоспособности банка — необходима хорошая кредитная история, поручители, справки о доходах. Альтернативой в таких ситуациях становятся займы в СКПК — деньги пайщикам они выдают по упрощённой схеме. Проценты, как правило, выше банковских, зато легче договориться о реструктуризации, если возникнут проблемы с возвратом долга. Члены сельхозкооператива обычно хорошо знают друг друга — занимаются одним видом деятельности, да и проживают зачастую в пределах одного муниципального образования, — прокомментировал заместитель управляющего Нацбанка по Бурятии Борис Цыденов.

Также он напомнил, что максимальный размер ставок по потребительским займам в СКПК ограничен законом: не более 1% в день (то есть 365% годовых). По информации самих региональных СКПК, процентные ставки для физических лиц у них варьируются от 15 до 30% годовых в зависимости от объёма и срока кредитования.

Всего на 1 июля в республике действовало 10 региональных СКПК, в том числе два кооператива в отдалённых районах — Курумканском и Тункинском. Пайщиками региональных СКПК являются 24 сельхозпредприятия и 1954 владельца личных подсобных хозяйств.


сельское хозяйство кредиты национальный банк

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