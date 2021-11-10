В Бурятии оштрафовали руководителя добывающей компания

Бизнес, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Предприятие допустило ошибки в расчёте платы за негативное воздействие на окружающую среду



В Закаменском районе Бурятии добывающая компания - ООО «СП-Инвест» - совершила правонарушение в сфере охраны атмосферного воздуха



- Общество не представило декларацию о воздействии на окружающую среду в Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора. Кроме того, в декларации за 2020 год неверно рассчитана плата за негативное воздействие на окружающую среду предприятием, - сообщает прокуратура Бурятии.



Генеральному директору общества прокуратура внесла представление. Оно удовлетворено, сейчас нарушения устранены. Инженера-эколога организации привлекли в дисциплинарной ответственности.



- В отношении руководителя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.5 КоАП РФ «Сокрытие информации, содержащейся в декларации о воздействии на окружающую среду». Должностное лицо привлечено к административной ответственности, назначен штраф, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.





