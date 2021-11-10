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В Бурятии оштрафовали руководителя добывающей компания

В Бурятии оштрафовали руководителя добывающей компания
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Предприятие допустило ошибки в расчёте платы за негативное воздействие на окружающую среду

В Закаменском районе Бурятии добывающая компания - ООО «СП-Инвест» - совершила правонарушение в сфере охраны атмосферного воздуха

- Общество не представило декларацию о воздействии на окружающую среду в Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора. Кроме того, в декларации за 2020 год неверно рассчитана плата за негативное воздействие на окружающую среду предприятием, - сообщает прокуратура Бурятии.

Генеральному директору общества прокуратура внесла представление. Оно удовлетворено, сейчас нарушения устранены. Инженера-эколога организации привлекли в дисциплинарной ответственности.

- В отношении руководителя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.5 КоАП РФ «Сокрытие информации, содержащейся в декларации о воздействии на окружающую среду». Должностное лицо привлечено к административной ответственности, назначен штраф, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.


штраф прокуратура

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