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«Сбер в эфире» расскажет о юбилее Сбербанка

«Сбер в эфире» расскажет о юбилее Сбербанка
Бизнес, 
Также студенты узнают об истории сберегательного дела, о реальных историях карьеры в банке

Байкальский банк Сбербанка приглашает студентов вузов и ссузов Иркутской области, Забайкальского края, республик Якутия и Бурятия принять участие в очередном выпуске спецпроекта «Сбер в эфире». Дата четвёртого по счету образовательного мастер-класса совпала с большой юбилейной датой – 12 ноября 2021 года в России будет отмечаться 180-летие сберегательного дела и День рождения Сбербанка, и организаторы спецпроекта решили посвятить эфирный выпуск истории Сбербанка – прошлого времени и настоящего.

- История Сбербанка неразрывно связана с историей России. На протяжении 180 лет мы были вместе со своей страной. И банк все эти годы был не сторонним наблюдателем, а помощником и другом. В конце XIX - начале XX вв. сберегательные кассы помогали, например, строить Транссиб и осваивать Крайний Север. В эпоху индустриализации при участии Гострудсберкасс в стране появились свои автомобили и самолёты. В годы войны сотрудники сберкасс обеспечивали финансовую безопасность страны в тылу и героически погибали на передовой. Вот почему в самый важный и особенный наш день – День 180-летнего юбилея, 12 ноября, мы хотим рассказать о том, как организована сейчас работа Сбера, чем живут сотрудники банка сегодня, как в принципе складывается карьера в Байкальском Банке, - рассказала Юлиана Рога, директор управления «Центр развития талантов» Байкальского банка Сбербанка.

Ведущие специалисты Байкальского банка Сбербанка, на личном примере своей профессиональной карьеры 12 ноября расскажут о знаниях и навыках, которые им пригодились в работе, о том, какие возможности дало им трудоустройство в банке. Участники и слушатели тематического мастер-класса узнают, где ещё, помимо основной работы, сотрудники Сбера могут проявлять свои способности и таланты.

Эфир состоится в 8:00 (время московское) на платформе Zoom. Участие в мастер-классе бесплатное, открыто для всех желающих. Ссылка для регистрации и участия в эфире здесь:



Информационный проект «Сбер в эфире» приурочен к 180-летию Сбербанка, направлен на раннюю профориентацию молодёжи, информирование студентов и преподавателей учебных заведений регионов присутствия Байкальского банка о современных тенденциях в мире профессий, трендах на запрос компетенций специалистов. В предыдущих выпусках проекта эксперты Сбербанка и компаний, входящих в его экосистему, рассказали о навыках системного мышления, digital-компетенциях, востребованных в VUCA мире, а также презентовали сервис Работа.ру.

Возрастное ограничение 16+

Справка

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).

ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбер Сбербанк

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