«СберСтрахование жизни» дарит бонусы за выбор накопительного страхования жизни

Акция проводится в честь 180-летнего юбилея СберБанка



Страховая компания «СберСтрахование жизни» к Зелёному дню Сбера, который приурочен к 180-летию СберБанка, подготовила подарки — бонусы СберСпасибо за оформление накопительного страхования жизни (НСЖ) по одной из программ и генетическое тестирование организма клиентам, оформивших полис по четырём программам. Подробности об акции можно узнать на сайте СберБанка.



Генетическое тестирование может определить предрасположенность к различным заболеваниям. Бесплатно пройти обследование можно по одному из пяти направлений: комплексное обследование организма, диетология, эндокринология, онкология и post-COVID. Результаты тестирования будут готовы в течение 10 рабочих дней, после чего клиент получит медицинское заключение.



СК «Сбербанк страхование жизни» занимается накопительным и инвестиционным страхованием жизни с 2012 года. В настоящее время в компании действуют около 450 тысяч договоров НСЖ. Накопительное страхование жизни можно оформить во всех отделениях СберБанка.



Справка



ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.



ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (СберСтрахование жизни) — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Объём собранной страховой премии за 2020 год составил 107 млрд рублей (по данным ОСБУ). Активы компании по состоянию на 31 декабря 2020 года — 551,9 млрд рублей, страховые резервы — 484,4 млрд рублей.