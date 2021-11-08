В Улан-Удэ работникам стройфирмы задолжали несколько миллионов

Следователи ищут пострадавших, которые не получили свою зарплату
В Улан-Удэ следователи расследуют уголовные дело в отношении генерального директора акционерного общества «Мостостроительный отряд № 34». Он подозревается по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершённая из личной заинтересованности руководителем организации».
- По данным следствия, подозреваемый в 2018-2020 гг. не выплачивал заработную плату работникам акционерного общества, задолженность перед которыми составила более восьми миллионов рублей. Для уточнения данных о структуре и размере долга сейчас проводится финансово-бухгалтерская экспертиза, - сообщает СУ СКР по Бурятии.
В эти годы на предприятии трудились более 200 человек. Однако сейчас установлено местонахождение не всех работников организации.
В связи с этим граждан, которые работали в акционерном обществе «Мостостроительный отряд № 34» и не получили заработную плату или расчёт при увольнении, просят обратиться в следственное управление для участия в уголовном деле в качестве потерпевших и восстановления нарушенных прав.
Уточнить информацию можно по телефону 8 (3012) 21-13-46 (второй отдел по расследованию особо важных дел), либо при личном обращении по адресу: Улан-Удэ ул. Советская, 18 (четвёртый этаж, вход в торце здания).
По уголовному делу проводятся следственные действия. В ходе предварительного следствия принимаются меры по восстановлению нарушенных прав работников и возмещению им причинённого вреда.
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