Праздник скидок до 60% на СберМегаМаркете по случаю дня рождения СберБанка

Более 15 000 товаров будут доступны со скидками до 60%



Мультикатегорийный маркетплейс СберМегаМаркет присоединится к масштабной акции по случаю 180 дня рождения СберБанка, в рамках которой покупателям и продавцам будут предложены специальные условия на приобретение товаров и подключение к площадке.



11 и 12 ноября на СберМегаМаркете пройдут «Зелёные дни». Более 15 000 товаров будут доступны со скидками от 5% до 60%. Также за заказы по ряду позиций клиентам будет начислено до 40% от суммы покупки в виде бонусных рублей программы лояльности СберМегаМаркет, которыми можно оплатить до 50% стоимости следующих заказов.



Кроме того, клиенты маркетплейса могут воспользоваться услугой приобретения товаров от «Покупай со Сбером» в рассрочку на более выгодный период — 18 месяцев. Услуга действует при покупке от 3 000 рублей и доступна всем владельцам карт Сбера, подключённым к «Мобильному банку» и «СберБанк Онлайн». Рассрочка не суммируется с промокодами и распространяется не на всех продавцов маркетплейса.



11‒14 ноября при заказе в СберМегаМаркете клиентам, у которых есть банковская карта СберБанка, будет начислено 18% от суммы заказа бонусами от СберСпасибо, а тем, кто является подписчиком СберПрайм, 20% от стоимости бонусами СберСпасибо. Бонусы суммируются, и покупатели смогут вновь использовать их при заказе в СберМегаМаркете — с их помощью можно получить скидку на заказ до 99% от суммы покупки. При этом 11-12 ноября стоимость подписки СберПрайм за 180 дней будет стоить всего 180 рублей. Также за покупки по СберКарте у партнеров экосистемы клиентов ждут повышенные начисления бонусов от СберСпасибо.



Розничные продавцы сегмента малого и среднего предпринимательства при подаче заявки на подключение к СберМегаМаркету на специальном лендинге с 11 по 17 ноября могут получить индивидуальные коммерческие условия — фиксированную ставку 1% на комиссии маркетплейса по товарным категориям на 180 дней.



Подробная информация обо всех скидках и предложениях от других компаний экосистемы Сбера будет доступна на сайте www.sber.ru/greenday и www.sber.ru/greenday/business.



Соломон Кунин, Генеральный директор маркетплейса СберМегаМаркет:



«Впервые маркетплейс примет участие в проведении самого выгодного дня в году, который ждут миллионы россиян. Надеемся, что для наших клиентов и партнеров акция станет новой доброй традицией, благодаря которой потребители смогут не только существенно сэкономить, но и получат положительные эмоции, а ритейлеры — увеличат свои продажи и расширят географию присутствия».



Свои предложения к Зелёному дню подготовили сервисы и компании экосистемы: Okko, СберМаркет, SberDevices, СберСтрахование, СберИнвестиции. Ключевые банковские предложения будут объявлены 10 ноября. Специальные предложения будут распространяться на вклады, потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты, а также другие продукты Банка.



Справка:



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