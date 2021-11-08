 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 ноября

07 ноября

Популярное

Праздник скидок до 60% на СберМегаМаркете по случаю дня рождения СберБанка

Праздник скидок до 60% на СберМегаМаркете по случаю дня рождения СберБанка
Бизнес, 
Более 15 000 товаров будут доступны со скидками до 60%

Мультикатегорийный маркетплейс СберМегаМаркет присоединится к масштабной акции по случаю 180 дня рождения СберБанка, в рамках которой покупателям и продавцам будут предложены специальные условия на приобретение товаров и подключение к площадке.

11 и 12 ноября на СберМегаМаркете пройдут «Зелёные дни». Более 15 000 товаров будут доступны со скидками от 5% до 60%. Также за заказы по ряду позиций клиентам будет начислено до 40% от суммы покупки в виде бонусных рублей программы лояльности СберМегаМаркет, которыми можно оплатить до 50% стоимости следующих заказов.

Кроме того, клиенты маркетплейса могут воспользоваться услугой приобретения товаров от «Покупай со Сбером» в рассрочку на более выгодный период — 18 месяцев. Услуга действует при покупке от 3 000 рублей и доступна всем владельцам карт Сбера, подключённым к «Мобильному банку» и «СберБанк Онлайн». Рассрочка не суммируется с промокодами и распространяется не на всех продавцов маркетплейса.

11‒14 ноября при заказе в СберМегаМаркете клиентам, у которых есть банковская карта СберБанка, будет начислено 18% от суммы заказа бонусами от СберСпасибо, а тем, кто является подписчиком СберПрайм, 20% от стоимости бонусами СберСпасибо. Бонусы суммируются, и покупатели смогут вновь использовать их при заказе в СберМегаМаркете — с их помощью можно получить скидку на заказ до 99% от суммы покупки. При этом 11-12 ноября стоимость подписки СберПрайм за 180 дней будет стоить всего 180 рублей. Также за покупки по СберКарте у партнеров экосистемы клиентов ждут повышенные начисления бонусов от СберСпасибо.

Розничные продавцы сегмента малого и среднего предпринимательства при подаче заявки на подключение к СберМегаМаркету на специальном лендинге с 11 по 17 ноября могут получить индивидуальные коммерческие условия — фиксированную ставку 1% на комиссии маркетплейса по товарным категориям на 180 дней.

Подробная информация обо всех скидках и предложениях от других компаний экосистемы Сбера будет доступна на сайте www.sber.ru/greenday и www.sber.ru/greenday/business.

Соломон Кунин, Генеральный директор маркетплейса СберМегаМаркет:

«Впервые маркетплейс примет участие в проведении самого выгодного дня в году, который ждут миллионы россиян. Надеемся, что для наших клиентов и партнеров акция станет новой доброй традицией, благодаря которой потребители смогут не только существенно сэкономить, но и получат положительные эмоции, а ритейлеры — увеличат свои продажи и расширят географию присутствия».

Свои предложения к Зелёному дню подготовили сервисы и компании экосистемы: Okko, СберМаркет, SberDevices, СберСтрахование, СберИнвестиции. Ключевые банковские предложения будут объявлены 10 ноября. Специальные предложения будут распространяться на вклады, потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты, а также другие продукты Банка.

Справка:

ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.


Сбер Сбербанк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Праздник скидок до 60% на СберМегаМаркете по случаю дня рождения СберБанка
Праздник скидок до 60% на СберМегаМаркете по случаю дня рождения СберБанка
Бизнес, 08.11.2021
Более 15 000 товаров будут доступны со скидками до 60%
Сервис СберАвтоподписка празднует Зелёный день и разыгрывает 3 подписки на Skoda Karoq
Сервис СберАвтоподписка празднует Зелёный день и разыгрывает 3 подписки на Skoda Karoq
Бизнес, 08.11.2021
Помимо розыгрыша, автолюбителей ждёт выгодное предложение
В Чите запустят круглогодичную ярмарку
В Чите запустят круглогодичную ярмарку
Бизнес, 05.11.2021
Проект планируют ввести в эксплуатацию к концу 2023 года
От масок до QR-кодов: В Бурятии выявляют ковидные нарушения
От масок до QR-кодов: В Бурятии выявляют ковидные нарушения
Бизнес, 04.11.2021
За сутки мобильные группы проверили соблюдение противоэпидемических требований на 822 объектах
СК проверит информацию о долгах по зарплате на котельной в Иркутской области
СК проверит информацию о долгах по зарплате на котельной в Иркутской области
Бизнес, 03.11.2021
По данным СМИ, зарплату люди не получают месяцами
В Улан-Удэ обладатели QR-кодов организовывают свой «бизнес»
В Улан-Удэ обладатели QR-кодов организовывают свой «бизнес»
Бизнес, 03.11.2021
Улан-удэнцы с QR-кодом предлагают свои услуги для непривитых
Владимир Кличко покинул пост директора Тимлюйского цементного завода
Владимир Кличко покинул пост директора Тимлюйского цементного завода
Бизнес, 03.11.2021
На предприятии назначен новый управляющий директор
В Улан-Удэ магазин заплатит за отказ принять назад куртку
В Улан-Удэ магазин заплатит за отказ принять назад куртку
Бизнес, 03.11.2021
Продавцы незаконно отказались вернуть деньги покупателю
Работники курили на газовых заправках в Бурятии
Работники курили на газовых заправках в Бурятии
Бизнес, 03.11.2021
Прокуратура выявила опасные автогазозаправочные станции
СберБанк выдал населению свыше 2 трлн рублей на кредиты
СберБанк выдал населению свыше 2 трлн рублей на кредиты
Бизнес, 03.11.2021
За 9 месяцев года банк выдал больше потребительских кредитов, чем за весь прошлый год
Okko бесплатно покажет фильмы в честь дня рождения Сбера
Okko бесплатно покажет фильмы в честь дня рождения Сбера
Бизнес, 02.11.2021
Okko бесплатно покажет фильмы в честь дня рождения Сбера
В Бурятии пройдёт форум «Я - предприниматель 2021»
В Бурятии пройдёт форум «Я - предприниматель 2021»
Бизнес, 02.11.2021
Мероприятия форума проведут онлайн и офлайн форматах 11 ноября
В Бурятии фермеру придётся вернуть субсидию
В Бурятии фермеру придётся вернуть субсидию
Бизнес, 02.11.2021
Он не предоставил отчёт о расходовании выделенных средств

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^