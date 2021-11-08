 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 ноября

07 ноября

Популярное

Сервис СберАвтоподписка празднует Зелёный день и разыгрывает 3 подписки на Skoda Karoq

Сервис СберАвтоподписка празднует Зелёный день и разыгрывает 3 подписки на Skoda Karoq
Бизнес, 
Помимо розыгрыша, автолюбителей ждёт выгодное предложение

Каждый год в ноябре Сбер проводит Зелёный день — праздник скидок по случаю дня рождения СберБанка. В этом году он приурочен к круглой дате — 180-летию со дня основания. Его клиентами за это время стали миллионы граждан России. В Зелёный день их ждёт масса специальных предложений и акций, получить которые можно не выходя из дома.

В честь этого события сервис СберАвтоподписка разыгрывает 180 дней подписки на три автомобиля Skoda Karoq.

Чтобы принять участие в розыгрыше, до 12 ноября нужно выложить фото с зелёным автомобилем в одной из социальных сетей: Instagram, Facebook или VK. В посте написать «Хочу авто в @sberautopodpiska» и подписаться на официальный аккаунт СберАвтоподписки.

На специальном лендинге — https://podpiska.sberauto.com/greenday — необходимо заполнить заявку и прикрепить ссылку на пост.

Определение трёх победителей пройдёт с помощью генератора случайных чисел. Результаты будут объявлены на странице социальных сетей СберАвтоподписки 19 ноября.

Помимо розыгрыша, автолюбителей, которые уже готовы попробовать подписку на шесть месяцев, ждёт выгодное предложение — скидка 10% на все платежи на 180 дней! Важное условие — нужно успеть подать заявку до конца дня 12 ноября.

Информацию о скидках и акциях можно будет узнать 11 и 12 ноября на сайте: www.sber.ru/greenday. Свои предложения подготовили сервисы и компании экосистемы: Okko, СберМаркет, СберМегаМаркет, SberDevices, СберСтрахование, СберИнвестиции. Ключевые банковские предложения будут объявлены 10 ноября. Специальные предложения будут распространяться на вклады, потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты, а также другие продукты банка.

О сервисе СберАвтоподписка
Сервис подписки на авто представляет собой новый способ владения автомобилем. Продукт ориентирован на упрощение процесса использования авто, снимая с клиента заботы о нём, оставаясь при этом экономически эффективной альтернативой покупке за счёт масштаба проекта и оптовым покупкам автомобилей. Пилотный проект успешно запущен в конце 2020 года в Москве компанией СберЛизинг, с мая 2021-го сервис размещён на платформе СберАвто. Широкая экспансия в регионы РФ планируется на 2022 год. Подписку на автомобиль можно оформить на сайте https://podpiska.sberauto.com/, а также в приложении СберАвто.

О сервисе СберАвто
www.sberauto.com — удобный сервис для выбора и покупки автомобиля онлайн, входит в экосистему Сбера. Личный помощник подберёт автомобиль, кредит и страховку. Авто доставляют к покупателю по всей России или в центры выдачи в крупных городах.

Справка:

ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.


Сбер Сбербанк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Сервис СберАвтоподписка празднует Зелёный день и разыгрывает 3 подписки на Skoda Karoq
Сервис СберАвтоподписка празднует Зелёный день и разыгрывает 3 подписки на Skoda Karoq
Бизнес, 08.11.2021
Помимо розыгрыша, автолюбителей ждёт выгодное предложение
В Чите запустят круглогодичную ярмарку
В Чите запустят круглогодичную ярмарку
Бизнес, 05.11.2021
Проект планируют ввести в эксплуатацию к концу 2023 года
От масок до QR-кодов: В Бурятии выявляют ковидные нарушения
От масок до QR-кодов: В Бурятии выявляют ковидные нарушения
Бизнес, 04.11.2021
За сутки мобильные группы проверили соблюдение противоэпидемических требований на 822 объектах
СК проверит информацию о долгах по зарплате на котельной в Иркутской области
СК проверит информацию о долгах по зарплате на котельной в Иркутской области
Бизнес, 03.11.2021
По данным СМИ, зарплату люди не получают месяцами
Владимир Кличко покинул пост директора Тимлюйского цементного завода
Владимир Кличко покинул пост директора Тимлюйского цементного завода
Бизнес, 03.11.2021
На предприятии назначен новый управляющий директор
В Улан-Удэ магазин заплатит за отказ принять назад куртку
В Улан-Удэ магазин заплатит за отказ принять назад куртку
Бизнес, 03.11.2021
Продавцы незаконно отказались вернуть деньги покупателю
Работники курили на газовых заправках в Бурятии
Работники курили на газовых заправках в Бурятии
Бизнес, 03.11.2021
Прокуратура выявила опасные автогазозаправочные станции
СберБанк выдал населению свыше 2 трлн рублей на кредиты
СберБанк выдал населению свыше 2 трлн рублей на кредиты
Бизнес, 03.11.2021
За 9 месяцев года банк выдал больше потребительских кредитов, чем за весь прошлый год
Okko бесплатно покажет фильмы в честь дня рождения Сбера
Okko бесплатно покажет фильмы в честь дня рождения Сбера
Бизнес, 02.11.2021
Okko бесплатно покажет фильмы в честь дня рождения Сбера
В Бурятии пройдёт форум «Я - предприниматель 2021»
В Бурятии пройдёт форум «Я - предприниматель 2021»
Бизнес, 02.11.2021
Мероприятия форума проведут онлайн и офлайн форматах 11 ноября
В Бурятии фермеру придётся вернуть субсидию
В Бурятии фермеру придётся вернуть субсидию
Бизнес, 02.11.2021
Он не предоставил отчёт о расходовании выделенных средств
Оронгойские арбузы лидируют среди бурятских гастробрендов
Оронгойские арбузы лидируют среди бурятских гастробрендов
Бизнес, 02.11.2021
На конкурс «Вкусы России» заявлено девять гастрономических находок Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^