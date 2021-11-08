Сервис СберАвтоподписка празднует Зелёный день и разыгрывает 3 подписки на Skoda Karoq

Помимо розыгрыша, автолюбителей ждёт выгодное предложение
Каждый год в ноябре Сбер проводит Зелёный день — праздник скидок по случаю дня рождения СберБанка. В этом году он приурочен к круглой дате — 180-летию со дня основания. Его клиентами за это время стали миллионы граждан России. В Зелёный день их ждёт масса специальных предложений и акций, получить которые можно не выходя из дома.
В честь этого события сервис СберАвтоподписка разыгрывает 180 дней подписки на три автомобиля Skoda Karoq.
Чтобы принять участие в розыгрыше, до 12 ноября нужно выложить фото с зелёным автомобилем в одной из социальных сетей: Instagram, Facebook или VK. В посте написать «Хочу авто в @sberautopodpiska» и подписаться на официальный аккаунт СберАвтоподписки.
На специальном лендинге — https://podpiska.sberauto.com/greenday — необходимо заполнить заявку и прикрепить ссылку на пост.
Определение трёх победителей пройдёт с помощью генератора случайных чисел. Результаты будут объявлены на странице социальных сетей СберАвтоподписки 19 ноября.
Помимо розыгрыша, автолюбителей, которые уже готовы попробовать подписку на шесть месяцев, ждёт выгодное предложение — скидка 10% на все платежи на 180 дней! Важное условие — нужно успеть подать заявку до конца дня 12 ноября.
Информацию о скидках и акциях можно будет узнать 11 и 12 ноября на сайте: www.sber.ru/greenday. Свои предложения подготовили сервисы и компании экосистемы: Okko, СберМаркет, СберМегаМаркет, SberDevices, СберСтрахование, СберИнвестиции. Ключевые банковские предложения будут объявлены 10 ноября. Специальные предложения будут распространяться на вклады, потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты, а также другие продукты банка.
О сервисе СберАвтоподписка
Сервис подписки на авто представляет собой новый способ владения автомобилем. Продукт ориентирован на упрощение процесса использования авто, снимая с клиента заботы о нём, оставаясь при этом экономически эффективной альтернативой покупке за счёт масштаба проекта и оптовым покупкам автомобилей. Пилотный проект успешно запущен в конце 2020 года в Москве компанией СберЛизинг, с мая 2021-го сервис размещён на платформе СберАвто. Широкая экспансия в регионы РФ планируется на 2022 год. Подписку на автомобиль можно оформить на сайте https://podpiska.sberauto.com/, а также в приложении СберАвто.
О сервисе СберАвто
www.sberauto.com — удобный сервис для выбора и покупки автомобиля онлайн, входит в экосистему Сбера. Личный помощник подберёт автомобиль, кредит и страховку. Авто доставляют к покупателю по всей России или в центры выдачи в крупных городах.
Справка:
ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сервис СберАвтоподписка празднует Зелёный день и разыгрывает 3 подписки на Skoda Karoq
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