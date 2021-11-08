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Сотрудника авиакомпании «ИрАэро» оштрафовали после задержки рейса на 44 часа

Сотрудника авиакомпании «ИрАэро» оштрафовали после задержки рейса на 44 часа
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Пассажиров не разместили в гостинице

Авиакомпанию «ИрАэро» оштрафовали за то, что она не организовала размещение пассажиров в гостинице при задержке рейса на более чем 44 часа.

- Байкало-Ангарская транспортная прокуратура провела проверку по коллективному обращению шести пассажиров рейса АО Авиакомпания «ИрАэро» по маршруту Петропавловск-Камчатский - Благовещенск – Красноярск. Установлено, что в августе 2021 года в связи с технической неисправностью воздушного судна в установленное расписанием движения время рейс не выполнен. Задержка рейса составила более 44 часов, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Согласно федеральным авиационным правилам, в случае задержки рейса перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и в промежуточных пунктах размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время. Однако авиакомпания не организовала размещение в гостинице шести пассажиров.

- В связи с выявленными нарушениями в адрес генерального директора АО Авиакомпания «ИрАэро» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Также в отношении заместителя генерального директора Авиакомпании прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов). По результатам его рассмотрения управлением Роспотребнадзора по Иркутской области должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа. В настоящее время штраф оплачен, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



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