УФАС оштрафовало ТГК-14
Прокуратура Бурятии проверила деятельность ПАО «ТГК-14».
- Установлено, что в 2018-2020 годах общество неправомерно начислило потребителям 25 многоквартирных домов 2,8 млн рублей, при этом уклонялось от проведения предусмотренных законом перерасчётов. По предписаниям управления муниципальной жилищной инспекции потребителям произведён перерасчёт за коммунальные услуги, - сообщает прокуратура республики.
В отношении теплоснабжающей организация и её директора возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке». УФАС назначило виновным штрафы в размере 650 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно, уточнили в пресс-службе прокуратуры.
В Бурятии ТГК-14 неправомерно начислило жителям почти 3 млн рублей
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