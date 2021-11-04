От масок до QR-кодов: В Бурятии выявляют ковидные нарушения



- Так, в Улан-Удэ нарушения выявлены в ТРЦ «Мега Дом», ТЦ «Мебелин», в магазинах «Лидер» (ул. Шумяцкого, 16), «Много мебели» (ул. Жердева, 8а), «Калинка» (ул. Терешковой 11), «Флер» (ул. Гагарина, 53), бутик в ТЦ «Ольхон» (ул. Сахьяновой, 9/14), бутике ООО «КРЕМНАШ» (мкр. 110, 11), «Николаевский» (проспект Победы, 8), «Барис» (ул. Гагарина, 55), «Медицин» (ТРЦ «Пионер»), «Эконом-маркет» (проспект Автомобилистов, 4б), зоомаркете «Дружок» (мкр. 110, 11), фитнес-центре «Reston Fitness» (ул. Гражданская, 2), фитнес-центре «Ольхон» (ул. Сахьяновой, 9/14), парикмахерской «Вероника» (мкр. 112, 33), кафе мороженого «Баскин Роббинс» (ТРЦ «Пионер»), кафе «Like» (ул. Жердева, 8а), гастробаре «БуузаБао» (ул. Ленина, 52), кафе «Изюм» (ТЦ Capitall Mall), салоне «Теле2» (ул. Сухэ-Батора, 16А), - говорится в сообщении правительства Бурятии.



В отношении должностных и юридических лиц составлены протоколы об административном правонарушении.



Также за сутки проверено 69 транспортных средств, 600 пассажиров. В ходе рейдов установлено шесть фактов несоблюдения пассажирами масочного режима.



Кроме того, продолжается обследование гостиниц и домов отдыха, за прошедшие сутки проверено пять объектов в Прибайкальском районе. На двух объектах выявлены нарушения.



По всем выявленным фактам нарушений противоэпидемических мероприятий составлены протоколы. Также к административной ответственности привлечены посетители, нарушающие масочный режим.



Контроль за соблюдением противоэпидемических требований мобильными группами продолжается.



Мобильные группы в период нерабочих дней продолжают оценивать качество проведения противоэпидемических мероприятий по профилактике COVID-19. Контроль ведётся на объектах торговли, предприятиях общественного питания, в кинотеатрах, театрах, музеях, спортивных объектах, фитнес-центрах, салонах красоты, гостиницах, домах отдыха, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.За минувшие сутки в республике обследовано 822 объекта. По результатам рейдов составлено 137 протоколов по фактам выявленных нарушений.Нарушения касаются соблюдения сотрудниками предприятий масочного режима, проведения дезинфекционных мероприятий, термометрии посетителей, проверки QR-кодов, отсутствия рециркуляторов.