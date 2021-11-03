По данным СМИ, зарплату люди не получают месяцами
Иркутские СМИ сообщили, что в селе Кобляково работники угольной котельной месяцами не получают зарплату. По данному факту следователи начали доследственную проверку по ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы».
Следователи опрашивают работников и руководство предприятия. Изучается бухгалтерская и иная документация, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
СК проверит информацию о долгах по зарплате на котельной в Иркутской области
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