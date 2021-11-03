 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 ноября

02 ноября

Популярное

СК проверит информацию о долгах по зарплате на котельной в Иркутской области

СК проверит информацию о долгах по зарплате на котельной в Иркутской области
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
По данным СМИ, зарплату люди не получают месяцами

Иркутские СМИ сообщили, что в селе Кобляково работники угольной котельной месяцами не получают зарплату. По данному факту следователи начали доследственную проверку по ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы».

Следователи опрашивают работников и руководство предприятия. Изучается бухгалтерская и иная документация, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
долги по зарплате

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ обладатели QR-кодов организовывают свой «бизнес»
В Улан-Удэ обладатели QR-кодов организовывают свой «бизнес»
Бизнес, 03.11.2021
Улан-удэнцы с QR-кодом предлагают свои услуги для непривитых
Владимир Кличко покинул пост директора Тимлюйского цементного завода
Владимир Кличко покинул пост директора Тимлюйского цементного завода
Бизнес, 03.11.2021
На предприятии назначен новый управляющий директор
В Улан-Удэ магазин заплатит за отказ принять назад куртку
В Улан-Удэ магазин заплатит за отказ принять назад куртку
Бизнес, 03.11.2021
Продавцы незаконно отказались вернуть деньги покупателю
Работники курили на газовых заправках в Бурятии
Работники курили на газовых заправках в Бурятии
Бизнес, 03.11.2021
Прокуратура выявила опасные автогазозаправочные станции
СберБанк выдал населению свыше 2 трлн рублей на кредиты
СберБанк выдал населению свыше 2 трлн рублей на кредиты
Бизнес, 03.11.2021
За 9 месяцев года банк выдал больше потребительских кредитов, чем за весь прошлый год
Okko бесплатно покажет фильмы в честь дня рождения Сбера
Okko бесплатно покажет фильмы в честь дня рождения Сбера
Бизнес, 02.11.2021
Okko бесплатно покажет фильмы в честь дня рождения Сбера
В Бурятии пройдёт форум «Я - предприниматель 2021»
В Бурятии пройдёт форум «Я - предприниматель 2021»
Бизнес, 02.11.2021
Мероприятия форума проведут онлайн и офлайн форматах 11 ноября
В Бурятии фермеру придётся вернуть субсидию
В Бурятии фермеру придётся вернуть субсидию
Бизнес, 02.11.2021
Он не предоставил отчёт о расходовании выделенных средств
Оронгойские арбузы лидируют среди бурятских гастробрендов
Оронгойские арбузы лидируют среди бурятских гастробрендов
Бизнес, 02.11.2021
На конкурс «Вкусы России» заявлено девять гастрономических находок Бурятии
Сбер принял более 10 тысяч заявок по госпрограмме поддержки бизнеса
Сбер принял более 10 тысяч заявок по госпрограмме поддержки бизнеса
Бизнес, 02.11.2021
Первый кредит был выдан клиенту на Дальнем Востоке
Сбер профинансирует 11 туристических объектов по программе Ростуризма
Сбер профинансирует 11 туристических объектов по программе Ростуризма
Бизнес, 02.11.2021
Объём финансирования составит более 27 млрд рублей
Сбер запустил массовый цифровой офис в России
Сбер запустил массовый цифровой офис в России
Бизнес, 02.11.2021
Компания расширила возможности удалённого обслуживания клиентов
Сбер запустил собственные программы для поддержки малого бизнеса
Сбер запустил собственные программы для поддержки малого бизнеса
Бизнес, 01.11.2021
Меры направлены на снижение финансовой нагрузки в период действия ограничений
ПАО «ТГК-14» вручило смартфоны победителям конкурса «Энергия знаний» в Улан-Удэ
ПАО «ТГК-14» вручило смартфоны победителям конкурса «Энергия знаний» в Улан-Удэ
Бизнес, 01.11.2021
Сотрудники компании специально выехали к финалистам, чтобы вручить им ценные призы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^