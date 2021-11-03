В Зелёный день Сбер Управление Активами проведёт бонусную акцию

В акции участвуют 14 открытых ПИФов



В рамках акции «Зелёный день», приуроченной к 180-летию СберБанка, Сбер Управление Активами дарит кешбэк за первые инвестиции в открытые паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Условия и сроки акции можно посмотреть на сайте Сбер Управление Активами.



- Мы продолжаем наблюдать растущий интерес жителей России к инвестициям в ценные бумаги. Паевые инвестиционные фонды — это отличный способ начать зарабатывать на фондовом рынке для тех, у кого нет опыта или времени самостоятельно подбирать ценные бумаги и совершать операции. Зелёный день — отличный шанс для тех, кто только думает сделать первый шаг к этому, потому что можно получить кешбэк и таким образом увеличить доходность своих вложений сразу на 20%, - заявил Евгений Зайцев, генеральный директор Сбер Управление Активами.



В акции участвуют 14 открытых ПИФов:

«Сбер — Фонд облигаций «Илья Муромец»;

«Сбер — Фонд перспективных облигаций»;

«Сбер — Валютные облигации»;

«Сбер — Денежный»;

«Сбер — Фонд акций «Добрыня Никитич»;

«Сбер — Сбалансированный»;

«Сбер — Природные ресурсы»;

«Сбер — Глобальный Интернет»;

«Сбер — Потребительский сектор»;

«Сбер — Биотехнологии»;

«Сбер — Глобальные акции»;

«Сбер — Электроэнергетика»;

«Сбер — Финансовый сектор»;

«Сбер — Золото».



Кешбэк за первые инвестиции в паи будет выплачиваться участникам акции до её окончания либо до исчерпания денежного фонда программы (180 млн рублей). Каждый участник акции может получить бонус один раз и только в виде паёв соответствующего фонда.



Справка



ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.



АО «Сбер Управление Активами» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ, получить сведения об АО «Сбер Управление Активами» и иную информацию заинтересованные лица могут по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, дом 3, корп. 1, этаж 20, на сайте https://www.sber-am.ru, по телефонам: 900, 8 (800) 555 55 50, 8 (495) 500 55 50.



Инвестиции сопряжены с риском. Государство, ПАО Сбербанк, АО «Сбер Управление Активами» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 № 177-ФЗ. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.



Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом (ПДУ ПИФ). ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчётной стоимости инвестиционных паёв при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.



ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер — Фонд облигаций «Илья Муромец» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.12.1996 за № 0007-45141428.



ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер — Фонд акций «Добрыня Никитич» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.04.1997 за № 0011-46360962.



ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер — Сбалансированный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 21.03.2001 за № 0051-56540197.



ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер — Фонд перспективных облигаций» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 02.03.2005 за № 0327-76077399.



ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер — Природные ресурсы» правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08 2006 за № 0597-94120779.



ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер — Электроэнергетика» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08.2006 за № 0598-94120851.



ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер — Глобальные акции» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.12.2006 за № 0716-94122086.



ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер — Потребительский сектор» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 01.03.2007 за № 0757-94127221.



ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер — Финансовый сектор» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 16.08.2007 за № 0913-94127681.



ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер — Глобальный Интернет» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.06.2011 за № 2161-94175705.



ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер — Золото» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.07.2011 за № 2168-94176260.



ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер — Валютные облигации» (ранее — Еврооблигации) — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.03.2013 за № 2569.



ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер — Биотехнологии» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.04.2015 за № 2974.



ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер — Денежный» правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.11.2017 года за №3428.