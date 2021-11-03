Работники курили на газовых заправках в Бурятии

Прокуратура выявила опасные автогазозаправочные станции



Прокуроры Железнодорожного, Октябрьского районов Улан-Удэ, а также Гусиноозёрский межрайонный прокурор проверили исполнение законодательства, направленного на развитие газоснабжения и газификации.



Установлено, что на автогазозаправочных станциях, принадлежащих двум обществам с ограниченной ответственностью, отсутствовали необходимые приборы и системы контроля за производственными процессами. Не было в наличии правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности. Работники станций не ознакомились с правилами ведения работ на опасном производственном объекте, журналы проверок оборудования не заполнялись.



На автогазозаправочных станциях других владельцев допускались случаи курения персонала в производственных помещениях. Также на территориях отсутствовали раздельные выезды и въезды для автомобилей, не было наружного противопожарного водоснабжения.



После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены. Четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

