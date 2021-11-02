Okko бесплатно покажет фильмы в честь дня рождения Сбера

Okko бесплатно покажет фильмы в честь дня рождения Сбера



В этом году Зелёный день приурочен к круглой дате — 180-летию со дня основания СберБанка



Okko без дополнительной платы откроет подписчикам СберПрайм и СберПрайм+ доступ к контенту, который прежде можно было посмотреть только по транзакционной модели.



Каждый год в ноябре Сбер проводит Зелёный день — праздник скидок по случаю дня рождения СберБанка. В этом году он приурочен к круглой дате — 180-летию со дня основания СберБанка. Его клиентами за это время стали миллионы граждан России. В Зелёный день их ждёт масса специальных предложений и акций, получить которые можно даже не выходя из дома.



11 и 12 ноября обладатели подписок СберПрайм и СберПрайм+ смогут посмотреть бесплатно порядка 2000 фильмов, сериалов, образовательных и развлекательных программ дополнительно к объёму контента в подписке Okko. Чтобы получить доступ к фильмам и сериалам, подписчикам СберПрайм и СберПрайм+ необходимо войти в Оkko по СберID 11 и 12 ноября.



Подробнее об акции, сроках и правилах её проведения можно посмотреть на сайте Okko. Информацию о скидках и акциях в рамках Зелёного дня можно будет узнать 11 и 12 ноября на сайте Сбера.



Справка



ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.



Мультимедийный сервис Okko входит в группу компаний СберИнтертеймент, объединяющую развлекательные активы экосистемы Сбера.

