В регионе действует разрешение только на еду на вынос и на доставку
В Забайкальском крае из-за роста заболеваемости COVID-19 с 30 октября по 7 ноября кафе и рестораны могут работать только на вынос и на доставку. Однако некоторые предприниматели нарушают постановление губернатора. Об этом стало известно во время рейдов, которые провели в выходные дни сотрудники органов исполнительной власти региона.
- Мы посетили 557 точек – это и общественное питание, и торговля. К сожалению, в Чите 45 кафе принимали посетителей, игнорируя правила. Ещё по 62 адресам (в основном магазины) мы обнаружили несоблюдение масочного режима и социальной дистанции, - резюмировал начальник отдела потребительского рынка минэкономразвития Забайкалья Денис Осипов.
На нарушителей составлены акты и переданы в суд.
Во время оперативного совещания в правительстве региона губернатор Забайкалья Александр Осипов призвал не затягивать и быстрее принимать решения о назначении штрафа для таких нарушителей, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
В Забайкалье кафе принимают посетителей, игнорируя запрет
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